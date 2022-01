Zlovešče pismo iz Kanade je prineslo omikron

V nadaljevanju preberite:

Kitajski predsednik Xi Jinping je bil eden od prvih govornikov na svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, ki se je začel včeraj. Xi je ob tej priložnosti pozval luč upanja, da obsije človeštvo.

To ni bila zgolj slogovna oblika, primerna za prihod kitajskega tradicionalnega novega leta v horoskopskem znamenju tigra, ki bo, kot je dejal Xi, prinesel s seboj pogum in moč. To je bila še ena obljuba kitajskega partijskega in državnega voditelja, da bo njegova država v težkem času podaljšane pandemije steber svetovne stabilnosti in gibalo skupnega okrevanja.