Afera Snowflake ali parada slabih navad

Prejšnji petek so iz ameriškega telekomunikacijskega giganta AT&T sporočili, da so bili žrtev množične kraje informacij. Zlikovci so namreč ukradli metapodatke o telefonskih klicih in sporočilih kar vseh sto desetih milijonov strank podjetja.

Ker je šlo za metapodatke, se nepridipravi k sreči niso polastili same vsebine telefonskih pogovorov in tekstovnih sporočil; podatki so bili sicer iz polletja med 1. majem in 31. oktobrom leta 2022. Toda obseg kriminalnega podviga je bil vseeno zajeten. Med drugim so ukradene datoteke razkrivale, katere telefonske številke so med seboj komunicirale, pa skupno število in trajanje klicev v nekem daljšem obdobju, na primer v več mesecih. Pri nekaterih so bili poleg tudi podatki o povezani bazni postaji, kar bi nepovabljenim lahko omogočilo lokacijsko sledenje uporabniku. Čeprav številke v datotekah niso bile vezane na imena, pa bi bilo ponekod mogoče osebe z nekaj dodatnega dela vseeno identificirati. Zato strokovnjaki opozarjajo, da bi takšne informacije lahko vodile do naprednejših napadov s tako imenovanim ribarjenjem (phishing), ko žrtev s prepričljivo prevaro pripravijo do sodelovanja.