Človeku, ki je zdrav, ni treba skrbeti, kakšen je status magnezija v telesu

Že nekaj časa po družbenih omrežjih vztrajajo pozivi k »nujnemu« uživanju dopolnil z magnezijem, kar pripomore k boljšemu spancu, sprostitvi mišic ali na kratko, blagodejno vpliva na naše zdravje. Kaj pa o tem pravi stroka? Bi moral res vsak uživati dopolnila z magnezijem ali je dovolj uravnotežena prehrana?

Dr. Živa Lavriša z Inštituta za nutricionistiko na kratko odgovarja z »ne«. Kot pojasnjuje, bi morali skrbeti za bolj ustrezno in uravnoteženo prehrano, jesti več zelenjave, oreškov, semen in stročnic, ki so dober vir magnezija in drugih koristnih snovi. Žal pa se namesto tega ljudje vse prepogosto sprašujejo, kateri dodatek bi še morali uživati. In ti dodatki so lahko precej dragi. Zato je po njenem bolj smiselno vlagati v bolj pestro in kakovostno hrano, saj ta dolgoročno prinese bistveno več koristi kot pa jemanje dopolnil, kadar ni pravega razloga za to.

Med dobre naravne vire magnezija torej uvrščamo polnozrnata žita, oreščke, semena, zeleno listnato zelenjavo, špinačo, stročnice, krompir in banane. K zadovoljevanju potreb po magneziju prispevajo tudi meso in mlečni izdelki, ribe, soja ter kava in čaj, zelo bogat z njim je kakav.

Magnezij je za človeka sicer zelo pomemben, sodeluje namreč v več kot 300 encimskih procesih, ki so vključeni v sintezo beljakovin, delitev celic, delovanje mišic, živčnih celic in srca, uravnavanje glukoze v krvi ter krvnega tlaka. Potreben je za energijski metabolizem, sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti in zob, delovanju živčnega sistema ter normalnem psihološkem delovanju, elektrolitskem ravnovesju, pomemben je za normalno tvorbo DNK in RNK, navaja NIJZ.

Več magnezija naj bi potrebovali predvsem športniki, kar pa ni nujno res. FOTO: Roman Šipić

Pomanjkanje magnezija ni pogosto

Kot dodaja prof. dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko, pomanjkanje magnezija med prebivalci ni pogosto, zato dopolnjevanje prehrane z magnezijem za veliko večino ni potrebno. Kot sta v nedavni epizodi podkasta Znanost dobrega počutja povedala prehranska strokovnjaka Nenad Kojić in Matjaž Macuh, s prehrano dobimo zadostne količine magnezija oziroma mora biti naša prehrana precej slaba in neuravnotežena, da jih ne. »In v primerih tako slabe prehrane je skrb zaradi pomanjkanja magnezija verjetno zadnja stvar, ki bi bila pomembna,« pravita.

Sodeč po podatkih NIJZ je preskrba z magnezijem lahko nezadostna pri obolenjih prebavnega sistema, kroničnem uživanju alkohola in jemanju nekaterih zdravil, na primer diuretikov, kortikoidov in oralnih kontracepcijskih sredstev. Hudo pomanjkanje magnezija povzroči motnje v delovanju srčnega in skeletnega mišičja in nagnjenje k mišičnim krčem.

Absorpcija

»Na absorpcijo in metabolizem magnezija vpliva vrsta dejavnikov, kar je povezano s preskrbljenostjo posameznika s tem mineralom. To velja tudi pri dodajanju magnezija prehrani. Raziskave kažejo, da se delež absorpcije magnezija z večanjem odmerka zmanjšuje ter da se organske oblike absorbirajo nekoliko bolje kot anorganske. So pa v nekaterih preparatih kombinacije organskih in anorganskih oblik, kar potrošnikom še dodatno oteži izbor. Primeri organskih oblik magnezija so magnezijev acetat, glukonat, laktat in citrat, primeri anorganskih soli pa magnezijev karbonat, sulfat in oksid,« odgovarja Igor Pravst.

Priporočen dnevni vnos magnezija za odrasle je od 300 do 400 miligramov. Kot so objavili na portalu Feel good, naj večina pri dopolnjevanju meri na 100 miligramov na dan, odvisno od vnosa magnezija iz prehrane. Toda prehranski dodatki ga večinoma vsebujejo od 300 do 400 miligramov – kar bi pomenilo, da povsem zanemarimo delež magnezija, ki ga dobimo iz hrane.

Magnezij je sicer na trgu v najrazličnejših oblikah, v tabletah, šumečih tabletah, prahu, kremi, da se skozi kožo vsrka v krvni obtok, in kot olje.

Ali vsakodnevno uživanje magnezija lahko negativno vpliva na naše zdravje? Živa Lavriša odgovarja, da zgornja dopustna meja vnosa magnezija za zdrave odrasle ni določena, saj se odvečni izloči z urinom, obenem pa ga je večje količine z običajno prehrano težko zaužiti. »Velika količina magnezija sicer lahko povzroči drisko, bruhanje, slabost, izgubo apetita, mišično nemoč, težave z dihanjem in nepravilen srčni utrip.«

Morali bi skrbeti za bolj ustrezno in uravnoteženo prehrano, jesti več zelenjave, oreškov, semen in stročnic, ki so dober vir magnezija in drugih koristnih snovi. FOTO: Shutterstock

Magnezij za športnike

Magnezij kot »čudežno zdravilo« pogosto oglašujejo pri rekreativni ali profesionalni vadbi, predvsem za »blaženje krčev«. Kot na portalu Feel good piše Matjaž Macuh, magister športne prehrane, potrebe športnikov po magneziju niso večje, saj ga z znojenjem izgubljajo v zanemarljivih količinah. Zato ne potrebujejo tega prehranskega dopolnila, če zaužijejo dovolj z magnezijem bogatih živil. Ker pa naj bi športniki že tako zaužili večje količine hrane, potemtakem zaužijejo tudi več magnezija.

»Na tej točki lahko ovržemo pogost prehranski mit, da magnezij pripomore k zmanjšanju krčev, nastalih zaradi fizične aktivnosti. Pravzaprav noben elektrolit ni povezan z zmanjšanjem pojavnosti krčev. Razlogi za krče ležijo drugod,« pravi Macuh. Tako da neposreden pozitivni učinek dopolnjevanja magnezija na telesno zmogljivost ni potrjen oziroma so rezultati raziskav mešani.

potrebe športnikov po magneziju niso večje, saj ga z znojenjem izgubljajo v zanemarljivih količinah. Zato ne potrebujejo tega prehranskega dopolnila, če zaužijejo dovolj z magnezijem bogatih živil. FOTO: Matej Družnik/Delo

Kot sta s kolegom razpravljala v podkastu Znanost dobrega počutja, mit, da magnezij pomaga pri blaženju krčev, verjetno izvira iz dejstva, da se včasih pomanjkanje tega minerala kaže kot odrevenelost, ščemenje oziroma v obliki krčev. Človeku, ki je zdrav in se uravnoteženo prehranjuje, sta sklenila, ni treba skrbeti, kakšen je status magnezija v njegovem telesu.