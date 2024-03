Kako deluje telo vrhunskega športnika

Asist. dr. Iva Jurov, dr. med., je zaposlena na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Stetoskop. Enostaven instrument, ki ojača zvok, z njim pa dobimo vpogled v človeško telo samo na podlagi glasov. V mojih rokah je prav vsak (delovni) dan.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Raziskujem, kako telesne obremenitve vplivajo na vrhunske športnike, kaj se zgodi, če imajo preveč ali premalo energije, ki jo zaužijejo s hrano. Preiskujem, kaj se dogaja z njihovimi sistemi, kot so ožilje, pljuča, mišice, prebavila, med telesno aktivnostjo in kakšno vlogo ima pri zdravju in doseganju športnih rezultatov hrana. Na kratko, raziskujem, kaj mora športnik pojesti in kdaj, da bi imel vsaj možnosti za dosego olimpijskega (ali drugega) zlata.

Zakaj imate radi znanost?

Znanost je po mojem mnenju le drugo ime za resnico. Da nam odgovor, kaj je res ali kako do nečesa pride. Mislim, da je to nekaj bolj zanimivega v človekovem življenju, da razumemo, kaj nas obdaja, kaj se okoli nas dogaja. Zato imam rada znanost – ker bi rada vedela in razumela. In konec koncev, ker se mi včasih zdi zanimivo, kako znanost ovrže kak mit, ki je veljal desetletja ali stoletja. Mislim, da lahko dogme in mite ovrže le znanost. To pa je izjemna moč.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Izsledki mojega dela lahko pomagajo vsakemu, da izboljša svoje zmogljivosti. Ne glede na to, ali dela v rudniku ali je po poklicu referent ali biatlonec. Bolj konkretno pa lahko povzamem, da se »moja« znanost uporablja tudi v vesolju, ne le v športu, saj je fiziologija izredno pomembna za človekovo bivanje zlasti v neugodnih življenjskih razmerah.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Verjetno šele takrat, ko sem vpisala doktorat znanosti. Kar je bilo takoj po opravljeni fakulteti.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Telovadim. Popoldneve preživim na skupinskih vadbah. Igram tenis, žal še ne tako dobro, mogoče pa mi v prihodnosti uspe. Sem sommelierka. Rada potujem! Pa hodim po svetu, tam, kjer so čudovite živalske vrste in neokrnjena narava. Pa gledam dobre filme z vsebino, take, pri katerih ne poznaš konca že po prvih petih minutah. Odgovorov je še veliko, ampak če bi si morala izbrati le enega, bi rekla takole: rada dobro jem!

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Uh. Moj odgovor zagotovo ne bo pravilen, želela pa bi si takole: tok zgodovine bi lahko spremenilo spoznanje, ki bi manj glasu dalo glasnim in neumnim, več pa izobraženim in strpnim.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Zanesljivo ne. Na Zemlji imamo za odkriti še toliko pomembnega, da se mi ne mudi na planet, kjer ne strežejo dobre pijače in hrane.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na vodo. Voda je vir energije, če uporabim malce fiziologije človeka.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Marie Curie. Vprašala bi jo, kako ji je uspelo svoje ime postaviti na zemljevid v tistih nemogočih časih za žensko v znanosti. Pa mogoče tudi, kakšno kavo rada pije.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Hm, na ta odgovor sem pomislila že po vašem vprašanju o potovanju na Mars. Film Marsovec (The Martian) se sicer dogaja v vesolju, vsebuje pa odličen prikaz tega, kako se znanstvenik sistematično loti pomanjkanja hrane v vesolju. In kako, s čimer se tudi sama raziskovalno ukvarjam, preračuna dnevne energijske potrebe in vnose, tako da lahko preživi naslednje mesece.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Morda to, da je mentalno zdravje tako pomemben dejavnik pri fizičnem zdravju in seveda pri doseganju športnih rezultatov, da ne glede na naš trud pri športnikovi fiziologiji in zdravstvenem stanju, krvni sliki, podpiranju mišične rasti in podobno ne moremo pričakovati bistvenega napredka, če je njegovo mentalno stanje ogroženo. In včasih ne moremo doseči popolnega zdravja, če se ne lotimo predvsem mentalnega dela. Ta je pri športnikih izredno pomemben.