Konec spletne anonimnosti? Za uporabo iskalnikov bodo skenirali obraze

V Avstraliji se za kulisami odvija digitalna revolucija, ki jo strokovnjaki, s katerimi so se pogovarjali pri ABC News, označujejo za »spremembo brez primere«.

Od 27. decembra 2025 bodo morali spletni velikani, kot sta Google in Microsoft, za vse svoje prijavljene uporabnike uvesti obvezno preverjanje starosti. Poteza, ki je bila sprejeta stran od oči javnosti, po mnenju mnogih napoveduje konec spletne anonimnosti in postavlja temelje za prihodnost, v kateri bo vsak naš klik podvržen nadzoru.

Čeprav je uradni cilj zaščita otrok pred škodljivimi vsebinami, kot sta pornografija in nasilje, so najbolj zanimivi – in za mnoge skrb vzbujajoči – mehanizmi, s katerimi naj bi to dosegli. Ne gre le za preprosto vpisovanje rojstnega datuma. Novi predpisi, kot poroča ABC News, dovoljujejo metode, ki spominjajo na znanstveno fantastiko: od skeniranja obraza z biometrično tehnologijo, ki oceni vašo starost, do zahteve po nalaganju osebnega dokumenta.

Za radikalnejše pristopanje glede starosti uporabnikov na spletu se borijo tudi Francija, številne zvezne države v ZDA in Združeno Kraljestvo, a tako stroge zakonodaje (še) nima nobena od naštetih držav.

Za dostop do spleta bodo podjetja lahko zahtevala tudi podatke o kreditni kartici ali osebnem dokumentu. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Najbolj kontroverzna možnost pa je, da bi tehnološki giganti vašo starost preprosto uganili. S pomočjo umetne inteligence bi analizirali ogromno količino podatkov, ki jih imajo o vas – vašo zgodovino iskanja, interese in spletno vedenje – ter na podlagi tega sklepali, ali ste polnoletni. Vaša digitalna osebnost bi tako postala vaš uradni starostni žig.

Kako je lahko tako drastičen ukrep sploh bil sprejet brez širše javne razprave? Odgovor se skriva v birokratskih postopkih. Spremembe niso bile predmet parlamentarnega glasovanja, temveč so bile uvedene preko industrijskih kodeksov. Te je po poročanju ABC News v veliki meri oblikovalo kar panožno združenje tehnoloških podjetij (DIGI), nato pa jih je zgolj registrirala avstralska komisarka za spletno varnost. Strokovnjaki, kot je Lisa Given z univerze RMIT, zato svarijo, da za tako pomemben poseg v zasebnost preprosto ne obstaja »družbeno soglasje«.

Ob tem se postavlja ključno vprašanje: ali bo sistem sploh učinkovit? Kritiki močno dvomijo. Portal Mashable opozarja na očitno luknjo v sistemu – uporabniki lahko omejitve zlahka zaobidejo z uporabo omrežij VPN. Poleg tega, kot dodaja portal Information Age, se lahko najstrožjim filtrom izognejo že s preprosto odjavo iz svojega uporabniškega računa. John Pane iz združenja Electronic Frontiers Australia je zato za ABC News dejal, da je ukrep »bolj za predstavo kot za dejanski učinek«.

Ena od metod za ugotavljanje starosti predvideva tudi biometrično skeniranje obraza uporabnika. FOTO: Artur Widak/Reuters

Da so dvomi upravičeni, kažejo tudi rezultati vladnih testov tehnologije, kjer so sistemi mladoletnike večkrat napačno ocenili kot osebe, stare krepko čez 30 let.

Ne glede na pomisleke o učinkovitosti pa je cena, ki jo bodo plačali vsi Avstralci, visoka. Strokovnjaki svarijo, da gre za dokončno izgubo pravice do anonimnosti na spletu. Iskalniki pa so šele začetek.

Načrti predvidevajo širitev obveznega preverjanja starosti še na trgovine z aplikacijami, storitve za sporočanje in druge platforme. Kot je za ABC News zaključila profesorica Given: »Resno me skrbi, da Avstralija stopa po poti, kjer bo preverjanje starosti zahtevano za čisto vsako stvar, ki jo počnemo na spletu.«