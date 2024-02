Krasni pametni svet

V nadaljevanju preberite:

Kdor bo na Dunaju do konca junija, lahko obišče zanimivo razstavo na njeni tretji evropski postaji, Pametni svet: kako umetna inteligenca spreminja naš svet. Zasnovana in prvič prikazana je bila v nemškem muzeju o človeškem delu v Dortmundu, nato jo je gostil Park znanosti v Granadi, zdaj pa je na ogled v velikem dunajskem tehniškem muzeju.

O umetni inteligenci imajo ljudje nasprotujoča si mnenja. Mnogi se bojijo, da bodo takšne tehnološke rešitve povzročile izginotje več milijonov delovnih mest, drugi so prepričani, da bodo civilizacijo popeljale na veliko višjo raven blaginje. Kustosi razstave so ubrali srednjo pot, z namenom razbiti mite o UI. Zavedajoč se, da večina le malo ve o nekaterih od cele vrste področij, na katerih se razvija umetna inteligenca, so poskušali prikazati obe plati medalje številnih hitro razvijajočih se tehnologij, predvsem tistih, ki so že del našega življenja.

Ljudje vedno iščemo tehnične rešitve, ki bi nam olajšale in izboljšale življenje. Razvoj tovrstnih sistemov, tudi sodobnih sistemov umetne inteligence, poganjajo interesi gospodarstva, znanosti in politike. Pričakuje se, da bo UI povečala udobje, dobiček, nadzor, objektivnost, človeško spoznanje in drugo. Sistemi UI bi morali posnemati učne sisteme, ki veljajo za inteligentne. V strojnem učenju urijo matematične modele, katerih kakovost je močno odvisna od kakovosti podatkov in odločitev naročnikov, pa tudi tistih, ki te sisteme razvijajo.