Malček, ki tlakuje vnovično pot človeka do Lune

Ta teden so izstrelili kockasti satelit, velik kot mikrovalovna pečica, ki bo Luno obkrožil v prvenstveni orbiti, v kateri bo čez nekaj let krožila lunarna postaja Gateway. Ta bo nekakšno počivališče za astronavte na njihovi poti na površje Lune.

Satelit so izstrelili iz Nove Zelandije. FOTO: Rocket Lab

Capstone je eksperimentalni satelit, s katerim bodo med drugim preverili delovanje inovativnih navigacijskih tehnologij. Je plod sodelovanja ameriške vesoljske agencije s komercialnimi partnerji, razvili so ga v podjetju Advanced Space iz Kolorada, ki ga bo tudi upravljalo, izstrelili pa z Nove Zelandije, in sicer z 18 metrov visoko raketo electron podjetja Rocket Lab, ki v nizkozemeljsko orbito ponese tovor z največjo maso 300 kilogramov. Nasa je Advanced Spaceu za plovilo odštela 19 milijonov evrov, Rocket Labu za izstrelitev pa nekaj manj kot devet milijonov.

Izstrelitev: 28. junija 2022 Masa: 25 kg Velikost: 34 x 34 x 64 cm Utirjenje v orbito okoli Lune: 13. novembra 2022

Posebna orbita

Izstrelitev je potekala brez težav, na višini okoli 250 kilometrov se je tretja stopnja rakete, imenovana Lunar Photon (lunarni foton), odcepila od druge stopnje, motorji so nato pospešili in plovilo začeli dvigati v eliptično orbito z največjo višino 60.000 kilometrov nad Zemljo. Šest dni po izstrelitvi bo Photon končno dosegel ubežno hitrost in nato izpustil Capstone na solo polet do Lune. Tja bo prispel 13. novembra, ko se bo utiril v tako imenovano skoraj premočrtno halo orbito, ki je zelo stabilna in učinkovita, pojasnjujejo pri Nasi. Predvidena orbita je eliptična, potuje pa nad poloma, za eno orbito plovilo potrebuje sedem dni, polu se najbolj približa na 1600 kilometrov, od drugega pa se oddalji za 70.000 kilometrov.

Halo orbite izkoriščajo medsebojne gravitacijske vplive (vsaj dveh) nebesnih teles, tako plovilo ne potrebuje veliko goriva za popravljanje orbite. Premočrtnost v imenu orbite pa pomeni, da jo bodo gravitacijske sile ohranjale pod kotom približno 90 stopinj glede na Zemljo, plovilo nikoli ne bo šlo za Luno, tako se komunikacija ne bo prekinila. V takšno orbito nameravajo pri Nasi spraviti Gateway, Capstone pa bo priskrbel podatke, ali so matematični izračuni pravilni. Pri Nasi so še dodali, da pot v to orbito sicer traja dlje, vendar je prihranek pri gorivu zelo velik. Odprava bo trajala pol leta z možnostjo podaljšanja.

Poleg testiranja uporabnosti orbite bo satelitek preizkusil še alternativno metodo pozicioniranja. Okoli sedem let so pri podjetju razvijali sistem, ki ni odvisen od Zemlje, ampak bo plovilo za pravilno navigacijo uporabilo kar satelit, ki že lep čas kroži okoli Lune. Capstone si bo signale izmenjeval z Nasinim orbiterjem Lunar Reconnaissance (Lunarni izvidnik). Ta je nedavno na Luni odkril krater, ki ga je povzročil kos kitajske rakete, ki je padel na površje v začetku marca. Takšna programska oprema bo dobrodošla, saj bodo plovila imela še od Zemlje neodvisen vir za navigacijo.