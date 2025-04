Najšibkejši signal je človek

V nadaljevanju preberite:

Nedavni domnevni varnostni spodrsljaj v ZDA je v središče dogajanja postavil aplikacijo signal, ki slovi po svoji varnosti. Toda kaj natanko je signal in kako deluje?

Marca se je, po poročanju ameriških medijev, zgodil nenavaden varnostni incident v administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa. Kot sta pisala The Atlantic in tiskovna agencija Reuters, so visoki člani njegove administracije – med njimi podpredsednik J. D. Vance, obrambni minister Pete Hegseth in direktor Cie John Ratcliffe – prek skupinskega klepeta v aplikaciji signal razpravljali o podrobnostih vojaškega napada na hutijevske upornike v Jemnu. Po pomoti je bil v klepet povabljen tudi Jeffrey Goldberg, urednik revije The Atlantic.