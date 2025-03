ZDA z novimi napadi na hutijevce, med žrtvami tudi otroci

Jemenski hutijevci poročajo o novih napadih ZDA na pristanišče Hodejda v Rdečem morju. Medtem se je število smrtnih žrtev napadov v soboto in nedeljo povečalo na 53, med njimi je pet otrok, je poročala Al Džazira. Skoraj sto ljudi je bilo ranjenih, je ministrstvo sporočilo na omrežju X. ZDA trdijo, da je med mrtvimi nekaj ključnih predstavnikov jemenskih upornikov, vendar skupina tega ni potrdila.

Predstavniki ZDA vztrajajo, da bodo napade nadaljevali, dokler bo uporniška skupina grozila z napadi na ladje, povezane z Izraelom. Hutijevci so medtem po neuradnih navedbah izvedli nove napade na ameriško letalonosilko Harry Truman in spremljevalne ladje v Rdečem morju. Pri tem navajajo, da gre za maščevanje za ameriške napade. Prvi val povračilnih napadov so jemenski uporniki izvedli v nedeljo, ko so po lastnih navedbah izstrelili 18 raket in en dron. ZDA teh navedb za zdaj niso komentirale.

Jemenska tiskovna agencija Saba, ki se sklicuje na lokalne oblasti, poroča, da so ameriške sile v nedeljo izvedle več zračnih napadov na bolnišnico za zdravljenje rakavih bolnikov, ki so jo gradili v mestu Saada. Guverner mesta je izjavil, da je bilo prizadetih tudi več stanovanjskih sosesk.

Solidarnost s prebivalci Jemna je izrazil iranski vrhovni voditelj ajatola Homeini. »Jemenski narod je zagotovo zmagovalec. Edina pot je odpor,« je med drugim zapisal v objavi na X.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v nedeljo v telefonskem pogovoru z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom dejal, da ZDA ne bodo prenašale nadaljnjih napadov hutijevcev na ameriška vojaška in komercialna plovila v Rdečem morju. Lavrov, čigar država velja za zaveznico Irana, je odgovoril, da bi se morale vse strani vzdržati uporabe sile v Jemnu, poroča AFP.

ZDA so v začetku meseca jemenske hutijevce označile za tujo teroristično organizacijo in uvedle več sankcij. FOTO: AFP

ZDA so prve napade na hutijevce, odkar je predsednik Donald Trump, izvedle v soboto. Trump je pri tem na družbenih omrežjih sporočil, da bo uporabil smrtonosno silo, če hutijevci ne bodo nehali napadati tovornih ladij ter ogrožati svetovne trgovine in ZDA. Kritičen je bil tudi do Irana, od katerega je zahteval, da nemudoma preneha podpirati upornike. Hutijevci so v odzivu opozorili, da se bodo na napade odzvali, saj da so pripravljeni na zaostrovanje odgovoriti z zaostrovanjem.

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz je včeraj izjavil, da so v napadih ciljali hutijevske voditelje in jih tudi zadeli. Ponovil je svarilo, da glede Irana in jedrskega orožja ostajajo vse možnosti na mizi.

Šiitsko uporniško gibanje, ki je leta 2014 zavzelo Sano, od leta 2023 v znak podpore Palestincem v Gazi napada ladje zahodnih zaveznikov Izraela v Rdečem morju in Adenskem zalivu ter s tem negativno vpliva na svetovno gospodarstvo. ZDA so v začetku meseca jemenske hutijevce označile za tujo teroristično organizacijo in uvedle več sankcij.

Hutijevci so med novembrom 2023 in aprilom 2024 izvedli 319 napadov na trgovska plovila in vojaške ladje.