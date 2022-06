Naš nenavadni galaktični dom

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna znanstvena skupina je v ponedeljek objavila najnovejši paket podatkov satelita Gaia. Podrobna opazovanja skoraj dveh milijard zvezd spreminjajo naše razumevanje nastanka in razvoja Galaksije. Doslej najbolj obsežen in podroben katalog vsebuje številne zvezde nenavadnih lastnosti, pa tudi podatke o več milijonih oddaljenih galaksij in 150 tisoč asteroidih v Osončju.

Astronomi si že več kot stoletje trudijo razumeti sestavo Galaksije. Oblike, velikosti in zgradbe ne preveč oddaljenih galaksij je precej preprosto prepoznati; potrebujemo le temno nebo in dovolj velik teleskop in že se lahko naslajamo ob veličastnih spiralnih krakih in megličastih sferoidih. Naša Galaksija pa je trši oreh, ker je ne gledamo od daleč, temveč ždimo znotraj nje, obdani z milijardami zvezd in številnimi oblaki plina in prahu. Njene lastnosti zato odkrivamo počasi z mukotrpnim opazovanjem zvezd v našem galaktičnem koncu. Šele ko poznamo položaje in gibanje večjega števila zvezd, njihov tip, starost in kemično sestavo, lahko začnemo zares spoznavati Galaksijo, kakršna je danes in kakršna je bila pred milijardami let.