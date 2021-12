Nezaželeni gosti ob božiču

Božič že trka na vrata. Otroke in odrasle bodo razveseljevali zvoki kraguljčkov, bleščeče lučke, vesele božične pesmi in pisana darila. To je obdobje, ko vrata na stežaj odpremo družini, prijateljem, Božičku in ljubkemu skritemu zajedavcu. Zajedavcu? Da, zelenemu parazitu, če smo natančni. Ne, ne gre za Grinča, temveč za drugega tradicionalnega božičnega gosta: belo omelo.

Verjetno ste slišali za čarobni vpliv, ki ga lahko ima vejica bele omele na par, ki je skrivaj zaljubljen. Morda pa se ne zavedate, da bi vaše božično drevesce najraje zbežalo od te zajedavske rastline, če bi le lahko; bela omela namreč svojemu gostitelju odvzema vodo in hranila, kar je za drevesa zelo nevarno. Lahko bi rekli, da je bela omela za jelko kot sebična sestrična, ki poje vse tvoje slaščice in ti ukrade igrače v božičnem darilu, takoj ko jih odviješ.

Bela omela je v Evropi že dolgo, ne pa tudi njeni ameriški sorodniki iz rodu Arceuthobium, imenovani tudi pritlikave omele. Ljubše bi nam bilo, da bi te rastline ostale doma, zato z božičnega potovanja v New York nikar ne prinašajte šopkov omele. Vsak škodljiv organizem – zajedavske rastline, bakterije, virusi, glive – ki ni avtohton prebivalec Evropske unije, je nezaželen gost!

Medtem ko se mi sladkamo z božičnimi dobrotami, si Evropska unija proaktivno prizadeva, da bi preprečila prihod takih gostov. Zakaj? Znanstveni podatki, ki so podlaga za ocene tveganja, ki jih izvajamo pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), kažejo, da bi se nekateri od njih zelo dobro prilagodili našemu podnebju in krajini. Poleg tega lahko škodujejo žitom, ki jih uživamo, gozdovom, po katerih se radi sprehajamo, in cvetju, ki krasi naše vrtove.

Na seznam prednostnih škodljivih organizmov EU, ki so ga pomagali pripraviti tudi strokovnjaki agencije EFSA za zdravje rastlin, je bilo uvrščenih dvajset škodljivih organizmov, za katere se šteje, da bi lahko imeli resne gospodarske, okoljske ali družbene posledice. To je kot seznam povabljencev, ki jih ne želite na svoji novoletni zabavi. Ena od njih je bakterija Xylella fastidiosa, ki nikakor ni izbirčna, ko gre za okužbo rastlin, saj po najnovejših podatkih o njenih gostiteljih, ki jih je zbrala agencija EFSA, lahko prizadene več kot 650 gostiteljev. Mednje spadajo nekatere nepogrešljive sestavine, ki začinijo božič, kot so pomaranče, mandlji, grozdje, kava in celo vino.

Še en tak požeruh je Popillia japonica, čudovit hrošč, ki izvira iz Japonske in se sveti še bolj kot božično okrasje ter bo, če mu boste dovolili, pojedel travo na vašem in sosedovem vrtu. S svetlečim se zelenim »kostumom«, kot stalen gost novoletnih gala večerov, smaragdno zelen jesenov krasnik (Agrilus planipennis) resno ogroža gozdove; ameriška koruzna sovka (Spodoptera frugiperda) je sposobna uničiti pridelek v eni sami noči, torej v času, ko Božiček otrokom dostavi darila; nočni metulj, Dendrolimus sibiricus ali sibirska svilena kokljica, ki se hrani z iglavci (tudi božičnimi drevesci), je že dosegel osrednjo Rusijo in povzroča vse večjo zaskrbljenost v severnih evropskih državah; uničujoča bolezen »rumenega zmaja« (kitajsko Huánglóngbìng), znana tudi kot bolezen zelenenja citrusov, pa uničuje drevesa citrusov, za kar ni zdravila.

Ali ste vedeli, da morajo tudi rastline imeti dokumentacijo za vstop v EU in potovanje po njej? Vi in vaši otroci za potovanje v drugo državo potrebujete osebni dokument in enako velja za rastline. Ker bi se lahko z mednarodno trgovino in prometom olajšalo širjenje neželenih vrst rastlin in škodljivih organizmov na rastlinah, evropski organi ob podpori znanstvenega dela agencije EFSA zagotavljajo, da imajo les, plodovi, veje in rastline, ki vstopajo na naše ozemlje, fitosanitarno spričevalo, ki zagotavlja, da nimajo karantenskih škodljivih organizmov, da se preprečijo tveganja za naše avtohtono rastlinstvo in gojene rastline.

Zelo pomembni ste tudi vi! Ne pozabite, brez ustreznega fitosanitarnega spričevala v Evropsko unijo ni dovoljeno prinašati rastlin, plodov, zelenjave, cvetja ali semen. Če si želite med potovanjem z letalom privoščiti nekaj sadja, lahko izberete eno od izjem: banane, kokosov oreh, datlje, ananas ali durian. Durian je zelo priljubljeno sadje, a z zelo dvomljivim slovesom, saj je zaradi neprijetnega vonja v Aziji prepovedan v javnem prevozu in drugih prostorih, zato se glede njegovega uživanja na letalu najprej posvetujte s stevardeso ali stevardom.

Škodljivci niso šala, kar lahko potrdijo vinogradniki. Sredi devetnajstega stoletja je bila uničena skoraj polovica francoskih vinogradov, česar se spominjamo kot velike francoske vinske kuge. Krivec je bila listna uš, mikroskopsko majhna žuželka, ki je prečkala Atlantski ocean kot neželena posledica izboljšanega čezatlantskega prevoza, najverjetneje na ameriških vinskih trtah. Sistematičen in usklajen nadzor je ključnega pomena za boj proti novim škodljivim organizmom na rastlinah in strokovnjaki pri agenciji EFSA si močno prizadevajo za zagotavljanje najboljših razpoložljivih znanstvenih spoznanj za podporo organom EU pri njihovih prizadevanjih. Zato ta božič med nazdravljanjem s šampanjcem pomislite tudi na ljudi, ki skrbijo za zdravje naših rastlin. Na zdravje!

Zapis so pripravili pri Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA).