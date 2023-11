Nočno nebo nad Slovenijo se je obarvalo rdeče

V nadaljevanju preberite:

V petek, 3. novembra, je malo pred 7. uro po našem času prišlo do zapletenega izbruha na Soncu. Satelit Evropske vesoljske agencije Solarni in heliosferski observatorij (SOHO), ki že 27 let opazuje Sonce s točke, ki je 1,5 milijona kilometrov od Zemlje v smeri Sonca, je zaznal izbruh delcev, ki je bil usmerjen točno proti Zemlji. Delci, večinoma protoni in elektroni, so potovali s povprečno hitrostjo 700 kilometrov na sekundo, in tako 60 ur kasneje prispeli v okolico Zemlje. S seboj so nabiti delci nosili tudi elektromagnetno polje, za njihovo usodo pa je bila odločilna smer teh magnetnih silnic ob srečanju z Zemljinim magnetnim poljem.

Elektroni se nabirajo približno pol Zemljinega polmera nad ekvatorialnimi predeli, protoni pa nekajkrat dlje. Ko elektroni sledijo silnicam, jih povečana gostota magnetnega polja ob polih obrne nazaj, torej nihajo v smeri sever–jug visoko nad ekvatorialnimi predeli. Taka običajna situacija se z masovnim vstopom nabitih delcev s Sonca spremeni. Zemljino polje se zasiti in zato elektroni, preden jih obrne nazaj proti ekvatorju, dosežejo vrhnje plasti Zemljine atmosfere. Ustvarjene so razmere za nastanek polarnega sija.