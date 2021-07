Po težavah z Nauko prestavljen polet starlinerja

Starliner bo poletel 3. avgusta

Včeraj se je ruski modul Nauka po letih zamud pri gradnji in številnih težava, potem ko je prejšnji teden prispel v orbito, vendarle spojil z mednarodno vesoljsko postajo. A nato se je zgodil nepričakovan prižig potisnikov, kar je premaknilo celotno kontrukcijo. Pri Nasi so zagotovili, da sedemčlanska posadka ni bila in ni v nikakršni nevarnosti. So pa težave odnesle današnjo izstrelitev Boeingovega starlinerja.ISS se je po prižigu potisnikov novega modula nagnila za 45 stopinj od normalne orientacije, žiroskopi se namreč niso mogli uspešno spopasti z motorji 20-tonskega modula, ki so se prižgali dobre tri ure po spojitvi s postajo. Za nadzor višine postaje so nemudoma prižgali motorje na ruskem modulu Zvezda, kamor se je Nauka tudi priklopila, dodali so še motorje tovorne kapsule progress, ki je prav tako pripojen na Zvezdo. Dobro uro po težavah, se je postaja že postavila v normalno pozicijo. Po podatkih Nase ISS ni utrpela škode, bodo pa vse natančno analizirali in preverili, je zagotovil vodja programa ISS Joel Montalbano.Poudaril je, da posadka ni bila nikakor ogrožena. »Vsekakor, ko izgubiš nadzor nad višino, je to nekaj, čemur se nemudoma posvetiš, a posadka ni bila v nobeni nevarnosti.«Za zdaj ni jasno, zakaj so se motorji prižgali. Kozmonavtainsta takrat spajala modul z obstoječim računalniškim sistemom. Nato se je postaja začela premikati, kar posadka sicer ni občutila, so pa to vsekakor zaznali računalniki tako na postaji kot v nadzornih centrih.Zaradi napake pa so preklicali današnjo izstrelitev Boeingove kapsule za prevoz posadke starliner in jo prestavili predvidoma na 3. avgust. Gre za ponovljen testni polet brez posadke, potem ko so decembra 2019 zagodle težave z notranjo uro in se je kapsula utirila v napačno višino v orbiti in ni dosegla postaje.»Odločili smo se, da izstrelitev ne bi bila pametna. Kolegom moramo dati čas, da preučijo, kaj se je zgodilo, da bodo potem popolnoma pripravljeni na nas,« je poudaril direktor komercialnega programa pri Nasi