Presenečenje za Lucy

Prvega novembra je sonda Lucy švignila mimo svojega prvega asteroida v 12-letni odisejadi po vesolju. Prva tarča Nasinega plovila je bil Dinkinesh, mali kamniti asteroid glavnega pasu s premerom približno 760 metrov. Asteroid je bil pred obiskom Lucy na posnetkih drugih teleskopov le majhna packa, nato pa se je izkazalo, da v resnici ne gre za le en kamen, ampak da ima asteroid lunico. No, ne le ene, celo dve, ki pa se držita skupaj. Asteroid ima torej naravni satelit, ki ga imenujejo kontaktni binarni sistem, kar je bilo za raziskovalce pravo presenečenje. Da je satelit skupek dveh posamičnih delov, ni bilo vidno z vseh posnetkov, ki jih je poslala sonda Lucy, to se je pokazalo na posnetkih, ki jih je sonda posnela šest minut po najbližji oddaljenosti, ko je bila od Dinkinesha 1630 kilometrov od njega.

»Kontaktni binarni sistemi so očitno precej pogosti v osončju. Vendar le redko opazujemo kakšnega od blizu, še redkeje pa gre za lunico nekega asteroida. Begalo nas je, zakaj se svetlost asteroida tako spreminja, nato smo pomislili, da gre verjetno za neki naraven satelit, a tega nismo pričakovali,« je komentiral John Spencer, projektni znanstvenik.

Lucy zdaj nadaljuje svojo pot proti Jupitru. To je zapletena pot, ki jo bo decembra 2024 znova pripeljala v bližino Zemlje in ta ji bo kot frača pomagala, da jo potisne v pravo smer. Aprila 2025 bo sonda obiskala asteroid Donaldjohanson, ki je prav tako kot Dinkinesh v glavnem asteroidnem pasu, leta 2027 pa bo ujela Trojanske asteroide pri Jupitru, ki so njen glavni raziskovalni cilj. Pri nobenem od asteroidov se sonda ne bo zadržala, ampak jih bo vse na hitro od blizu obletela. Obisk Dinkinesha so k celotni odpravi dodali januarja letos, da bi testirali instrumente. Izkazalo se je, da ti delujejo odlično, raziskovalci pa so dobili vpogled z različnih zornih kotov v »nepričakovano odkritje«.