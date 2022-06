4 razlogi, zakaj ponovno pridobite izgubljene kilograme

Spremenjen način življenja pomeni, da smo ga spremenili za vedno, kajne? Preden se spopademo s hujšanjem, največkrat slišimo, da moramo spremeniti način življenja in ne samo prehranjevanja.

To pomeni, da nič ni več tako, kot je bilo v prejšnjem življenju. Hujšanje je lahko dolgotrajen in naporen proces. Zato je še posebej frustrirajoče, ko po mesecih diete in vadbe v zelo kratkem času ponovno pridobite izgubljeno težo.

Obstaja več razlogov, zakaj se to zgodi in v naslednjih vrsticah bomo našteli nekatere izmed njih. Dobre razloge smo našli na spletni strani Bright Side.

Spet jeste hitro hrano

Med shujševalno kuro ste pozabili, kaj je to hitra, mestna prehrana. Zdaj, kar naenkrat, spet jeste to, kar ste si obljubili, da ne boste nikoli več. Vsi vemo, da je hitra hrana še posebej visoko kalorična. Po drugi strani, pa ko smo zunaj v družbi, je težko najti bolj zdrave alternative. Problem nastane, ko nimaš dovolj samokontrole in si naročaš enako kot prijatelji, ki nimajo prekomerne teže. Zagotovo se ne boste zredili, če boste občasno jedli burger, a je ob tem treba naročiti pomfrit? Mislimo, da sami poznate odgovor na to vprašanje.

Ne dobivate dovolj vlaknin in beljakovin

Če v svoji prehrani zanemarite vlaknine in beljakovine, je to morda eden od razlogov, zakaj ste se ponovno zredili. Živila, bogata z vlakninami, ustvarjajo občutek sitosti, zato je zelo pomembno, da v svojo prehrano vključite žitarice, grah, fižol, slive ter drugo sadje in zelenjava. Beljakovine po drugi strani tudi dobro nasitijo, a so hkrati pomembne zaradi dejstva, da pomagajo graditi mišično maso, pospešujejo pa tudi presnovo.

Niste pozorni na pijačo

Velja podobno kot za hitro hrano. Ste že kdaj bili pozorni na energijsko vrednost najljubših osvežilnih napitkov? Od kdaj so te pijače spet vaše najljubše? No, imajo enako število kalorij kot povprečen obrok iz pekarne. Če si izgubljene teže ne želite povrniti, vsekakor prenehajte z uživanjem gaziranih pijač, sadnih sokov, kave s čokolado in drugih tekočin z veliko količino sladkorja.

V trgovino greste brez seznama živil

Številne znanstvene študije so pokazale, da odhod v trgovino brez seznama poveča možnost za impulzivni nakup. V 90 odstotkov primerov to pomeni, da boste kupili kakšno nezdravo hrano, od katere se boste zagotovo zredili. To so lahko na primer čokolade ob blagajni, čips XXL, ki je trenutno v akciji, ali visokokalorična omaka za testenine, saj seveda nimate časa za kuhanje. S seznamom boste težje padli v takšno skušnjavo, saj boste že vnaprej vedeli, kaj točno potrebujete za pripravo zdravih obrokov.