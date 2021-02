Poletov recept: Ajdove bombetke z orehi. FOTO: Tanja Drinovec

Za 10 do 12 bombet potrebujemo:

Priprava:

Kar lep čas se že nismo ukvarjali s peko kruha, tem primarnim živilom, ki sodi tudi med eno starejših vrst živil. Običajno ga definira moka, voda, vzhajalno sredstvo (po navadi je to kvas ali spet močno popularne droži) in sol.Zato bomo tudi mi povadili peko kruha in se lotili slastnih ajdovih bombetk, ki jim bomo primešali še orehe za dodatek zdravih maščob in energije. O ajdi smo v preteklih receptih že kar nekaj napisali in sedaj vemo, da ima na zdravje izjemno dobrodejen učinek.Ajdov kruh z orehi ima kar veliko privržencev in ljubiteljev. Naš domači je izjemno okusen in sočen, njegova dobra lastnost pa je še, da ostane rahel še kak dan ali dva po peki.Odlični kruhki nam lahko pridejo prav »predelani« v sendviče ali pa kar same recimo odnesemo s seboj na športni izlet.Mi jih bomo spekli kar na »klasičen« način torej s kvasom. Če imate pomisleke pri kvašenem testu, kar pogumno in brez strahu.200 g ajdove moke400 g vrele vode1 dl sladke smetaneKvasec (kocka kvasa, žlica sladkorja, žlica moke, voda)400 g bele (lahko tudi temne, pirine..) moke3 pesti sesekljanih orehov12 g soliNekaj žlic olivnega oljaIz sestavin za kvasec zmešamo zmes, ki jo vzhajamo deset do petnajst minut. Zavremo slan krop in z njim prelijemo ajdovo moko, ki jo potem ohladimo. V mešalnik stresemo ajdovo zmes, vse ostale sestavine in nazadnje sol in orehe. Zgnetemo testo, ki se lepo loči od posode. Po potrebi dodamo še mlačne vode, če je zmes presuha v nasprotnem primeru pa moke, če je premokra. Testo na toplem vzhajamo vsaj 20 minut. Ko lepo naraste iz njega oblikujemo okrogle bombetke. Polagamo jih na pekač obložen s peki papirjem. Ponovno jih vzhajamo vsaj petnajst minut. Pečico ogrejemo na 200 stopinj. Kruhke pečemo 15 do 20 minut, da so lepo zapečeni.