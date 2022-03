Bananine palačinke za zajtrk

Včasih se nam zgodi, da se naše banane, ki jih nismo uspeli pravočasno pojesti kar grdo in malo preveč postarajo.

Nikar jih ne mečite v smeti. Iz njih lahko pripravite zares okusne palačinke, ki vas lahko nasitijo za fitnes zajtrk brez posebnih pregreh, če se odpravljate na kakšen trening .

Palačinke so sila enostavne za pripravo in tudi zelo skromne po svojih sestavinah pa vendar tudi bogate po kalorijah in vsebini hranljivih snovi. Saj vemo tisto o jajcih in njihovi popolnosti, pa tudi banan ne smemo zapostavljati .

Palačinke seveda lahko okrasimo in obogatimo še s poljubnim sadjem namesto marmelade.

Poletov recept: Bananine palačinke. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za bananine palačinke potrebujemo:

olje

3 zelo zrele banane

3 jajca

Ščep soli

cimet

Vanilja

Malo ruma (po želji)

Nekaj žlic kokosove moke ali ovsene

Priprava bananinih palačink:

Banane na krožniku dobro pretlačimo. V mešalniku zmešamo jajca in banane, nato pa dodajamo ostale sestavine. Dobiti moramo dokaj gosto in gladko zmes. Segrejemo ponev z oljem in nanjo vlivamo manjše zajemalke naše zmesi, da dobimo manjše okrogle palačinke. Pečemo jih počasi. Po želji potresemo s sadjem, marmelado ali kakšnim sadnim/čokoladnim prelivom.