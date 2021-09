Dan s športniki invalidi

Paralimpijski komite s programom Postani športnik spodbuja ljudi k vključevanju v športne programe ne glede na njihove oviranosti. FOTO: Aleš Fevžer

Parašport se zdi zapostavljen, a redna telesna dejavnost oseb z oviranostmi je izjemno pomembna, parašportniki pa veliki junaki. S svojimi vrhunskimi dosežki nam vedno znova dokazujejo, da so ovire le v glavi in da s pravo voljo in disciplino lahko uresničimo velike sanje.V času Evropskega tedna športa enega je, zdaj že tradicionalno, eden osrednjih dogodkov posvečen prav njim, parašportnikom. Tako se je v moderni športni dvorani v Mengšu odvilo prijetno popoldne v družbi športnikov invalidov. Dogodek je bil odprt za vse, še posebej pa so bili vabljeni otroci. Tako tisti s kakršnimi koli telesnimi posebnosti, ki so se lahko srečali v različnimi parašportniki in dobili nasvet tudi od paralimpijcev, kot tudi vsi ostali, ki so spoznavali ljubezen do športa skozi oči parašportnikov in njihove športne discipline.V Mengšu sta se predstavila tudi dva udeleženca letošnjih paralimpijskih iger v Tokiu. Parastrelec, dobitnik srebrne in bronaste medalje v parastreljanju, tokrat ni predstavljal svojega športa, ampak je z obiskovalci delil svoje izkušnje in vtise iz nedavnih iger na Japonskem. S seboj je prinesel obe medalji in številni mladi so si ju želeli pogledati od bližje, dobiti avtogram in se fotografirati skupaj z našim odličnim parastrelcem.»Ko danes na tem dogodku podpisujem kartice in se rokujem z mladimi, je to res poseben občutek. Tudi izredno čustven. Mlad fantič mi je dejal, kako velika čast, da je prišel do mene,« je bil čustven Franček Gorazd Tiršek in dodal »Vsaka taka čestitka mi pomeni ogromno in pozabljena je vsaka sekunda trdega dela.«Nani, kot ga kličejo prijatelji in družina, je povedal, kako lepo se počuti, ko lahko svoje izkušnje deli z drugimi. In da, ob toliki pozornosti, lepih besedah in iskrenih čestitkah, še vedno odreagira zelo čustveno in se mu od ganjenosti še vedno hitro orosijo oči. Za Frančka Gorazda Tirška so bile igre v Tokiu že tretje in prav na vsakih je osvojil tudi odličje. Do sedaj vedno srebro: prvo v Londonu 2012 in drugo v Riu de Janeiru 2016. Letos jima je dodal še po eno srebrno in eno bronasto medaljo.Tudi paranamiznoteniški igralec, za katerega so bile letošnje paralimpijske igre prve, je povedal, da je deliti svojo zgodbo in športno znanje na dogodkih kot je bil današnji res posebno in prijetno doživetje. Z njim so se lahko pomerili tudi otroci, ki so vključeni v trening namiznega tenisa in spoznali kako izkušenj igralec je. Poseben izziv je pripravil tudi za župana občine Mengeš,, in župana občine Domžale,Obiskovalci Dneva s parašportniki so se lahko preizkusili v paraatletiki, paranamiznem tenisu, paraplesu, paralokostrelstvu in hokeju na električnih vozičkih. V športni dvorani v Mengšu je bilo prijetno živahno. Čutiti je bilo veliko zvedavega zanimanja in sproščene razigranosti ob pridobivanju novih izkušenj.Paralimpijski komite s programom Postani športnik spodbuja ljudi k vključevanju v športne programe ne glede na njihove oviranosti. Številne raziskave potrjujejo, da šport daje ogromno. Ne samo kvaliteto življenja in ohranjanje zdravja, pomembno je tudi zaradi vkljjučevanja v skupnost, povezovanja med samo in doseganja boljšega sprejemanja samega sebe ter posledično krepi samopodobo. Šport je velika priložnost za otroke in odrasle, da izboljšajo kakovost življenja, poskrbijo za svoje zdravje in se vključijo v družbo. Otroci se naučijo novih spretnosti, pridobijo na samozavesti in uživajo. Podpora staršev je pri tem ključna, saj so otrokovi največji zaupniki. »Starši, spodbujajte svoje otroke na poti samozavesti in uspeha!« še sporočajo s Paralimpijskega komiteja Slovenije.