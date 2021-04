Dnevnik ponovno prebujene športne rekreativke, 2. del

2.TEDEN

Zajtrki in večerje ostajajo enaki kot v prvem tednu.

Kosilo: Stefani pečenka z zelenjavo in solato

2.dan

Kosilo: Ker je bil na programu za rekreacijo izlet v hribe je bil za kosilo kar sendvič s tuno in avokadom

Poletov recept: Sendvič s tuno in avokadom. FOTO: Tanja Drinovec

3.dan

Kosilo: Divji riž s piščancem in bazilikinim pestom, zelena solata

Poletov recept: Divji riž s piščancem in bazilikinim pestom, zelena solata. FOTO: Tanja Drinovec

4.dan

Kosilo: Jajca z gobami in piščančjimi prsmi, košček ajdovega kruha

Poletov recept: Jajca z gobami in piščančjimi prsmi, košček ajdovega kruha. FOTO: Tanja Drinovec

5.dan

Kosilo: Pečena pljučna pečenka z gobami, solata

Poletov recept: Pečena pljučna pečenka z gobami, solata. FOTO: Tanja Drinovec

6.dan

Kosilo: Slana pita s skuto in rukolo, solata

Poletov recept: Slana pita s skuto in rukolo, solata. FOTO: Tanja Drinovec

Kosilo: Goveje meso za burgerje, zelena solata

Poletov recept: Goveje meso za burgerje, zelena solata. FOTO: Tanja Drinovec

V svojem 30-dnevnem izzivu bo moje življenje podrejeno športu, gibanju, pripravi kvalitetnih, dobrih, zdravju prijaznih, polnovrednih obrokov, pisanju dnevnika in receptov zame in za vas.Še enkrat, ne bomo govorili o dieti, temveč mesecu dni, ko si bom skušala v določeni meri pridobiti dobrih, zdravih navad, nekaj samodiscipline, načrtovanja z namenom, da poskušajo preiti v navado. Za navade pa vemo kako je z njimi, tako dobrimi kot slabimi, ki da so kot železna srajca.Dobro se zavedam, da v mesecu ne morem postati športnica in se praktično čez noč preoblikovati. Nekaj dobrih in zdravih navad pa morda le preide v rutino, potrebo. Želja je, da postanem zopet aktivna rekreativka in obudim spomin celic, katerim so občutki športnega udejstvovanja iz nekoč precej aktivnih dni v športnem smislu še malo poznani. Da o počutju tako telesnem kot duševnem torej ne govorimo. Morda pa bo še celo tehtnica pokazala kak kilogram manj za dober začetek ponovnega prebujenja, polet in pogum. Na zdravje!Moj dan se običajno začne z jutranjo hojo (začnem počasi in stopnjujem tempo), s hišnim štirinožcem vsako jutro opraviva sprehod. Tudi tokrat ni drugače. Torej vsakodnevna stalnica za začetek dneva vsaj pol ure hoje . Za zajtrke običajno sadno zelenjavni smuti pripravljen iz veliko vrst sadja, zelenjave, cimeta, ovsenih kosmičev in nekaj proteinov, včasih kruh z marmelado in maslom ali kaša iz ovsenih kosmičev z mlekom. Kava. Med svoje jutranje obrede, ki jih ne izpustim že leta sodi jutranji sklop vaj. To so trebušnjaki, vaje za roke, hrbet in trebuh, počepi, raztezne vaje, nekaj vaj iz joge (pozdrav soncu) … ne vse naenkrat ampak seveda po sklopih.Za večerjo: zelenjavna juha s koščkom kruha, jogurt, kos sira in kruha, solate, tuna, jajca, omleta s zelenjavo ... Držim se sezonske zelenjave.V jedilnike sem vključila veliko sezonske zelenjave, beljakovin (mesa in jajc), pretežno polnovrednih žitaric, oreščke in sadje zlasti v dopoldanskem času. Sladicam in sladkarijam, ki so sicer moja najšibkejša točka se poskušam izogniti (kak košček temne čokolade po potrebi), prav tako sem omejila količino soli. Pitje vode v velikih količinah.1.danTukaj je krasen recept:Rekreacija: Počitek od intenzivnejše vadbe, hoja 10 kmZa 2 sendviča s tuno in avokadom potrebujemo:2 polnozrnati štručki (ali drugo pecivo)Konzerva tune2 žlici kremnega siraPol zrelega avokadaParadižnikSol, česen v prahuListi zelene solate1 paradižnikPriprava sendviča s tuno in avokadom:Kremni sir, avokado in tuno dobro pretlačimo v gladko zmes in jo začinimo. Namažemo na sendvič in ga obložimo še z listi solate, paradižnika in avokada.Rekreacija: Jutranja intenzivna vadba po programu 23 minut. Hoja v hrib 30 minut in 1 ura hoje po ravnem.Za 4 do 5 oseb potrebujemo:Olivno olje1 do 2 šalotki1 večji porŠopek špargljev1 bučkaStrok česna1 piščančji fileSol, poper1 dl belega vinaCca 400 g opranega divjega rižaJušna kocka ali fond za zalivanjeZa pesto :Olivno oljeŠopek bazilikePest pinjolStrok česnaSol, poperPest sira (parmezan)Priprava:Na olju popečemo čebulo, česen, por in piščanca, ki smo ga predhodno narezali na kocke. Vse skupaj popečemo, da se malo zmehča. Nato dodamo riž in ga nekaj časa pečemo skupaj s piščancem, nato pa pričnemo z dodajanjem vina in vode katerima smo dodali kocko ali pa še bolje z jušnim fondom. Ta riž je malo zahtevnejši za kuhanje in zahteva precej daljši čas. Po približno 40 minut kuhanja dodamo rižu še sesekljane šparglje in bučko. Vmes pa rižoto tudi posolimo po želji. Iz sestavin za pesto zmiksamo še bazilikin pesto (lahko uporabimo tudi kupljenega), ki ga ob serviranju damo na rižoto. Po želji jo potresemo še s parmezanom.Rekreacija:Dan za počivanje, lahkotna hoja 4 km.Za 2 osebi potrebujemo:Olivno olje100 g dimljenih piščančjih prs150 g gob (šampinjonov)2 šalotki4 do 5 jajcSir z modro plesnijoSol, poperŠop peteršiljaPriprava:Na olju prepražimo sesekljano šalotko, gobe in narezana prsa. Dodamo jajc in vse skupaj še malo pražimo, dodamo še sir z modro plesnijo. Začinimo in potresemo še s peteršiljem.Rekreacija: Vodena visoko intenzivna vadba 25 minut. Popoldanska hoja 45 minut.Potrebujemo za 2 osebi:Cca 400 g pljučne pečenke (tenderloin)SolOlje2 rdeči papriki350 g gob1 čebulaSol, poperMalo sojine omakeŽlica maslaPriprava:Koščke mesa posušimo in posolimo. Na ponvi ga na hitro popečemo, da dobi malo rjavkaste skorjice. Nato meso zložimo v pomaščen pekač in ga damo peči v ogreto pečico na 120 stopinj. Pečenko pečemo približno 40 minut. Med tem pripravimo gobe. Nasekljamo jih, prav tako papriko in čebulo. Na maslu vse skupaj prepražimo, začinimo in zalijemo z malo sojine omake. Postrežemo zraven mesa, ki naj po pečenju odleži nekaj minut preden ga razrežemo.Rekreacija: Kolesarjenje 55 minut z intervali.Potrebujemo (premer 28 cm):Testo za pito:170 g pirine moke150 g kamut moke3 žlice maslaŠčep soliMalo olivnega olja2 rumenjaka60 ml hladne vodeNadev:400 g skute50 g maskarponejaŠčep soli2 jajciNekaj pesti rukoleČešnjevi paradižnikiPol zelene bučke1 jajcePriprava:Iz sestavin za testo zgnetemo gladko zmes testa. Pomaščen pekač obložimo s testom, ki ga lahko na pekač položimo kar s prsti. Iz skute in ostalih sestavin zmešamo nadev, ki ga namažemo na testo. Po vrhu potresemo še rukolo, polovičke češnjevih paradižnikov in narezane koščke bučke. Čeznjo prelijemo še razžvrkljano jajce in jo damo v pečico. Pito pečemo približno 35 minut pri temperaturi 180 stopinj. Počakamo, da se malo ohladi in jo razrežemo.Rekreacija: Visoko intenzivna jutranja vadba po programu 25 minut, hoja 8 km.7.danPotrebujemo(za 2 osebi):2 kosa govejega mesa za burgerje (polepet)Maščoba za pečenjeSolata po želji (zelena, paradižnik, koruza..)Priprava:Na olju popečemo meso za burgerje. Solato očistimo, narežemo, začinimo po želji in postrežemo poleg mesa.Rekreacija: Jutranji program razteznih vaj, 52 minut kolesarjenja, intervalna vadba. Hoja 40 minut.