Dva dni makadamkanja po Kočevskem rogu

ROG 60 je vodena tura, dolga približno 60 kilometrov in traja do pet ur ter ima okoli 1200 višinskih metrov. Turnokolesarski vodnik bo z zmernim tempom na različnih točkah predstavil posebnosti kočevarskih vasi in gozdov. Kolesarjenje bo potekalo pretežno po gozdnih cestah. ROG 60 ekspres je vodena tura, dolga približno 60 kilometrov in traja do štiri ure ter ima okoli 1200 višinskih metrov. Turnokolesarski vodnik bo vodil bolje pripravljene kolesarje skozi Rog v tekmovalnem, dirkalnem tempu. Tura nima posebnih ustavljanj in je primerna za pripravljene kolesarje. Diši po dirki? Kolesarjenje bo potekalo pretežno po gozdnih cestah.

Kolesarsko društvo Melamin iz Kočevja bo v petek, 28. 5., in soboto, 29. 5., organiziralo Gravel vodene ture v Kočevski rog. Prijavljeni se bomo zbrali v MTB trail centru v Dolgi vasi pri Kočevju, kjer bo tudi start vseh vodenih tur.Na razpolago bodo štiri vožnje. Prva bo v petek, 28. 5., ob 17. uri. Makadamkanje bo dolgo 30 kilometrov. Trajalo bo okoli tri ure. Vožnjo bo vodil izkušen turnokolesarski vodnik. Z zmernim tempom bo na različnih točkah predstavil posebnosti kočevarskih vasi in gozdov. Kolesarjenje bo potekalo pretežno po gozdnih cestah.Naslednji dan, v soboto, bodo kar tri vodene vožnje.V nedeljo, 30. 5., pa bo na sporedu XC gorskokolesarska dirka za svetovni pokal, UCI C1. To bo odlična priložnost za ogled najboljših gorskih kolesarjev.Za vse ture potrebujete brezhibnega makadamkarja, gravel kolo ali gorsko kolo, čelado, rokavice, orodje za popravila, zračnico in tlačilko, priporočeno je nezgodno zavarovanje. Zadostno količino hrane in pijače za vso dolžino poti! Prijavnina stane 15 evrov za daljše ture in deset za krajše. Prijave in plačilo sprejemajo prek www.prijavim.se . V primeru zelo slabe vremenske napovedi tura odpade, o tem vas obvestimo po SMS ali e-pošti dan prej.