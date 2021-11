Evropsko prvenstvo v ciklokrosu ni pokazalo nič novega

Še vedno pa ne moremo napisati v prvem imenu množine, ker Slovencev ni bilo na štartu v niti eni kategoriji. Lansko leto so naše kolesarje premierno videli v mlajših kategorijah, letos ne.

Na Col du Vamu na Nizozemskem ni bilo presenečenj. Vprašanje, ki se stalno postavlja že več kot desetletje, je, na koliko dirkah bodo zmagali Belgijci in na koliko Nizozemci. In to v prav vseh ženskih in moških kategorijah. V šestih kategorijah (mladinke, mladinci, ženske in moški do 23 let, ženska in moška članska, elitna, konkurenca).

Umetno gorskokolesarsko prizorišče na severu Nizozemske je nastalo pred tremi leti. Pravzaprav bi Col du Vam lahko poimenovali nenavadna ciklokroserska pista. Nenavadna zato, ker nima stopnic in niti enega zajčjega skoka (bunny hop je ena izmed osnovnih tehničnih prvin v ciklokrosu) ni bilo treba narediti tekmovalcem, in še to, ciklokros brez mivke, ki je stalnica na skoraj vseh ciklokroserskih trasah, samo trava, blato in asfalt je oteževalo delo najboljših ciklokroserjev stare celine. Ne smemo pa pozabiti omeniti kock, ki so peljale do ciljne črte in to po 15-odstotni strmini.

Lars van der Haar je deklasiral belgijsko falango. FOTO: Vincent Jannink Afp

Quinten Hermans in ostali Belgijci so doživeli zelo boleč poraz. FOTO: Vincent Jannink Afp

Med mladinkami je slavila Britanka Zoe Bakstead pred Nizozemkama Leonie Bentveld in Nienke Vinke med mladinci Belgijec Aaron Dockx pred Davidom Haverdingsom in Italijanom Lucom Palettijem. Med mlajšimi članicami je šla trojna zmaga na Nizozemsko, najboljša je bila Shirin van Anrooij, druga je bila Puck Pieterse in tretja Fem van Empel. Med mlajšimi člani smo videli najboljšo dirko. Zmagal je lanski evropski prvak Nizozemec Ryan Kamp, ki je ugnal kar štiri Belgijce, na drugo mesto se je uvrstil Niels Vandeputte na tretje pa Thibau Nys, evropski cestni prvak v tej kategoriji.

Lucinda Brand je bila spet razred zase in je svetovnemu naslovu dodala še evropskega. FOTO: David Stockman Afp

Med članicami je slavila svetovna prvakinja Lucinda Brand, drugo mesto je zasedla Madžarka Kata Blanka Vas, tretje spet Nizozemka Yara Kastelijn. Kraljevski obračun smo videli v elitni članski konkurenci. Vse je kazalo na trojno zmago Belgijcev, vendar se je tri kroge (od desetih) pred koncem vse obrnilo v prid Nizozemca Larsa van der Haara, ki je ugnal kar štiri Belgijce, ki so se zvrstili za njim. Na drugem mestu je pristal Quinten Hermans, na tretjem pa Michael Vanthourenhout.