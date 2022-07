Fotografije Primoža Rogliča do 10. etape Toura 2022

Primož Roglič počasi, a vidno napreduje po lestvici navzgor. Po padcu v 5. etapi je iz 44 napredoval že na 11. mesto.

Izbrali smo nekaj fotografij najboljših kolesarskih fotografov, ki so jih posneli do 10. etape dirke po Franciji.

Videti je, da je Primoževa poškodba dobro sanirana, da so tudi bolečine izginile, saj iz etape na etapo prikazuje boljše vožnje. Rogla je spet v igri! Vsako etapo je bližje in bližje Pogačarju. Njegov trenutni zaostanek je 2:52, vendar so pred njimi nekateri dirkači, ki bodo v Alpah imeli zagotovo več težav kot on.

Kliknite na naslovno fotografijo in uživajte s klikanjem naprej.