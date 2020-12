Goveja juha za po prvem treningu v novem letu

Svoje dni ga ni bilo nedeljskega kosila, kjer ne bi uvodne vloge v kosilo igrala ravno goveja juha. FOTO: Tanja Drinovec

Za dobro govejo juho(velik lonec) boste potrebovali:

Priprava

Goveja juha bo bogata z vsemi zdravimi dodatki, če jo bomo kuhali zelo počasi, pri temperaturi 85 stopinj kar nekaj ur. FOTO: Tanja Drinovec

V po in med prazničnih dneh, ko se boste morda malo mačkasti prebudili v novo novega leta jutro ali dan, se vam utegne izjemno prileči dobra domača, dišeča tradicionalna slovenska goveja juhica.Različne vrste govejih juh se najdejo po svetu. Takšna, kot jo običajno zauživamo Slovenci pa je nam lastna in tradicionalna po svoje kar kraljevska jed, ki si zasluži svoje častno mesto. Svoje dni ga ni bilo nedeljskega kosila, kjer ne bi uvodne vloge v kosilo igrala ravno goveja juha. In marsikje je še dandanes tako. Prislovično nedeljsko kosilo z govejo juho, praženim krompirjem in mesom iz taiste juhe je tradicionalna stalnica prenekaterega slovenskega doma zlasti na nedeljo.V resnici pa je dobra domača goveja juha čudovit z vitamini in minerali bogat obrok za naše telo. Slovenska goveja juha je praviloma skuhana iz dobrega kosa govedine (npr. bočnik), zraven pa ji dodamo kakšno kost (z mozgom), ki nam juho obogati z kolagenom, vezivnimi tkivi, aminokislinami, ki jih naše telo lahko s pridom uporabi.Po svetu (v Ameriki) so goveje juhe postale pravi prehranski hit ravno zaradi vseh dobrih lastnosti. Vendar pozor. Nekateri se poslužujete hitrih (»ekonom«) loncev pri kuhanju juhe. Za zdravje pa nikar in kar se mene tiče tudi zaradi okusa ne. Goveja juha bo bogata z vsemi zdravimi dodatki, če jo bomo kuhali zelo počasi, pri temperaturi 85 stopinj kar nekaj ur. Tako bo ostala tudi bistra, vanjo pa se bo izločila aminokislina cistein, ki je skorajda zdravilo. Pri pacientih z vnetji dihal, bronhitisu omogoča lažje izločanje sluzi.Morda zaradi tega pomaga tudi kakšnemu koronavirusnemu bolniku. Osebno mi je idealna skuhana en dan preden jo uživamo saj je tako še veliko bolj bogatega in polnega okusa. Običajno jo Slovenci ojačamo z jajčnimi testeninami, vlivanci ali knedeljci. Če boste »odšportali« lepo zimsko dopoldne vam bo neznansko odvrnila, ko vas doma pričaka po napornem treningu na hladnem zimskem zraku.Cca 600 g govejega mesa(npr. bočnik)Goveja kost z mozgom6 do 7 velikih korenjevkolerabaŠop peteršilja1 velika čebulaKošček zeleneČesenKos poraKos cvetačePol rdeče paprikeSol, poperMuškatni orešček, žafranČebulo olupimo in razpolovimo, polovici malo popečemo na ognju ali ponvi, da se malo prismodi. Očistimo vso zelenjavo. V velik lonec s hladno vodo damo meso , korenje, peteršilj, papriko, čebulo, česen, por, kolerabo, zeleno, cvetačo, papriko.. in posolimo, popramo. Dodamo še čebulo ki smo jo popekli. Vse skupaj naj zavre, nato pa zmanjšamo jakost. Juha naj se zelo počasi na pol pokrita kuha vsaj dve uri in pol. Vanjo med kuhanjem nastrgamo še muškatni oreh in dodamo malo žafrana. Ko je juha skuhana, jo precedimo, po želji pa vanjo zakuhamo še rezance ali kaj podobnega, seveda tudi kos mesa ali korenja ne bo odveč.