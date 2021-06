Grega Kofler: Dobrodošli v planinstvu, alpinizmu

Kdo si (kratka predstavitev – s poudarkom na tvojih aktivnostih poleti)?

Kaj najraje počneš v gorah v poletnem času?

Najljubši del poletne planinske opreme?



Kje te poleti v gorah najpogosteje najdemo - doma in v tujini?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo)?

Glede na slovensko tradicijo je pričakovati, da se bomo kmalu množično podajali v lepi planinski svet. To je seveda tudi razumljivo in predvsem v tem obdobju še posebno pomembno, saj ima pohodništvo oziroma gibanje v naravi mnogotere pozitivne učinke na naše fizično in psihično zdravje in je eden ključnih temeljev zdravega življenjskega sloga.Začenjamo s serijo člankov na temo pohodništva in gorništva. Najprej o opremi, ki je nujno potrebna za varno uživanje v hribih. Več strokovnjakov nam bo svetovalo kako in kam in kdaj v hribe, gore, planine.Semin z gorami sem dobesedno zrasel. Živim v najlepši vasici pod Triglavom, v Mojstrani. Po poklicu sem profesor športne vzgoje, od leta 2019 pa tudi gorski vodnik z mednarodno licenco IFMGA. Od 19. leta tudi gorski reševalec, v vmesnem času pa sem uspešno opravil še izpit za alpinista in alpinističnega inštruktorja. Ponosen mož žene Anite in zvesti oče trem sinovom Rožletu (5), Mihu (10) in Tomažu 12 (let). Z ženo sva ustvarila športno agencijo, sedež le te je v Mojstrani. Danes ponujava predvsem gorsko – vodniške, planinske in kolesarske programe programe, poleg tega pa še prevoze, smučarsko šolo, smučarski servis , otroške programe in izposojo zimske ter poletne gorniške opreme in koles.Sicer je veliko časa namenjenega vodništvu, saj je poleti povpraševanja največ, ko imam čas oz. si ga že kar moram vzeti pa sem najraje na kašnem dobrem planinskem izletu z družino ali v samotnih stenah ali na grebenih naših gora, kjer najdem tudi ideje za morebitne nove vodniške ture.Plezalke in čelada.Ker je v naši preljubi deželi toliko vodniškega potenciala in ker delo v naši agenciji zahteva več kot samo človeka, sem večino časa v vaseh in stenah pod Triglavom.Dobrodošli v planinstvu, alpinizmu. Dobrodošli na vodenih turah s poklicnimi gorskimi vodniki. Nikoli ni prepozno, da vam te dejavnosti postanejo strast, a pomembna je postopnost, sistematičnost in veliko dela na lastnem izobraževanju, da bo vaše gibanje v »nekoristnem svetu« varno in prijetno in da se boste domov vračali z nepozabnimi spomini.Če pa vam časa za poglobljeno samostojno izobraževanje primanjkuje, vljudno vabljeni na naše tečaje, delavnice in vodene ture tako doma kot v tujini.Dobrodošli v Mojstrani, v naši športni agenciji. Znali bomo prisluhniti vašim željam in vam ponuditi stvari, zaradi katerih, se boste še radi vračali v naše kraje.E-pošta: info@kofler-sport.si