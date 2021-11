Hrana, ki ubija raka

Zapis o tem so pripravili na spletni strani MedicineNet. Pri MedicineNet vedno poudarjajo, da s svojo vsebino ne zagotavljajo zdravniških nasvetov, diagnoz ali zdravljenja. Lahko pa širijo kakovostno znanje o zdravju.

Tokrat je nad zapisom bdel zdravnik Dan Brennan, večkrat nagrajeni pediater, svetovalec za laktacijo. Laktacija je proces proizvajanja mleka in obdobje, ko matere hranijo svojega dojenčka z materinim mlekom.

Dr. Brennan je izvrsten kolumnist o zdravstvenem varstvu, javni govornik in piše za spletno stran HealthyChildren.org Ameriške akademije za pediatrijo. Je strokovnjak za pediatrijo za prvoletno skupnost WebMD Baby in medicinski urednik WebMD.

Skratka, priznan strokovnjak. Tako kot je v tiskanem Poletu na kisiku naša zdravnica in resnična strokovnjakinja za prehrano, Nada Rotovnik Kozjek.

Torej, o hrani, ki preprečuje, da bi zboleli za rakom.

Fitokemikalije

To so kemikalije, ki jih najdemo v rastlinski hrani, ki lahko pomagajo preprečiti bolezni, kot je rak. Ni le ene vrste hrane, ki bi se lahko borila proti raku, vendar lahko uživanje prehrane z veliko rastlinami in fitokemikalijami pomaga zmanjšati tveganje za to bolezen. Nekatere potencialne prednosti fitokemikalije vključujejo:

• Zmanjšanje vnetja

• Preprečevanje poškodb DNK

• Popravilo DNK

• Krepitev imunskega sistema

• Uravnavanje hormonov

• Preprečevanje razmnoževanja poškodovanih celic

Jagode

Jagode so naravno sladke, vendar imajo malo sladkorja, vsebujejo veliko različnih fitokemičnih snovi, ki lahko pomagajo zaščititi telo pred poškodbami celic, ki vodijo do raka. Jagode so okusen način, da svoji prehrani dodate fitokemikalije, lahko v smutiju ali jih dodajte v solato. Nekatere fitokemikalije, ki jih najdemo v jagodah, so:

• Antocianini (najdemo jih v modrih in vijoličnih jagodah), to so fitokemikalije, ki pomagajo zmanjšati vnetje in zaščitijo možgane

• Elaginska kislina, ki ima protitumorske lastnosti in pomaga nevtralizirati snovi, ki povzročajo raka

• Pterostilbene, to je močan antioksidant, ki pomaga zmanjšati vnetje.

Kale - ohrovt

Je del družine križnic, ki vključuje tudi brokoli, zelje in cvetačo. Vsebuje lutein, zeaksantin in vitamine C, E in K. To so vitamini in fitokemikalije, ki telesu pomagajo absorbirati železo. Prav tako se vežejo na slab holesterol in tako pomagajo telesu, da se ga znebi. Vsebuje tudi fitokemični glukozinolat, ki lahko povzroči celično smrt v tumorjih.

Mimogrede, pobrskajte na spletu, kaj vse pomeni kale.

Čebula

Čebula ni dobra za romantiko in okolico nasploh, a ... Spada v družino zelenjave iz družine allium, tako kot tudi česen in por. Alliums je skupaj z zelenjavo iz družine križnic med dvema skupinama zelenjave, ki se najbolje borita proti raku. Dioksin je vrsta toksina, ki povzroča raka, in ga najdemo v cigaretnem dimu, izpušnih plinih, kuhanem mesu, ribah in mlečnih izdelkih. Ena žlica surove rdeče čebule vsebuje fitohranila, za katera je bilo dokazano, da zmanjšajo toksičnost dioksina - na polovico!

Čas dozorevanja in debeljenja čebulnih glavic je odvisen tudi od sorte. FOTO: Shutterstock

Leča

Stročnice, kot je leča, vsebujejo vlaknine, škrob in fenolne spojine, ki spodbujajo rast dobrih bakterij v črevesju. Leča je tudi odličen vir vlaknin, ki lahko zmanjšajo tveganje za rak debelega črevesa in danke. Poleg tega lahko živila, kot je leča, ki vsebujejo veliko vlaknin, pomagajo nadzorovati vašo telesno maso. Prekomerna telesna masa poveča tveganje za vsaj 12 različnih vrst raka.

Kurkuma

Indijska začimba, ki se pogosto uporablja v jedeh s curryjem. Svetlo rumena barva kurkume izvira iz kurkumina, ki je močan antioksidant. V medicinskih revijah je bilo objavljenih več kot 5000 člankov o kurkumi. Dokazano je, da kurkumin na različne načine ubija tumorske celice. Večina snovi, ki preprečujejo raka, bodisi ustavi nastanek raka, bodisi prepreči njegovo širjenje. Kurkuma naredi oboje.

Cvetača

Cvetača, ki spada v družino križnic, je v znanosti in medicini zaradi svojega potenciala za boj proti raku dobro raziskana. Vsebuje zelo koristne sestavine:

• Indol-3 karbinol, ki zmanjšuje hormonsko občutljive vrste raka. Hormonsko občutljiv rak ali od hormonov odvisen rak je vrsta raka, ki je za rast in/ali preživetje odvisen od hormona. Sem spadata raka dojke, ki je odvisen od estrogenov, kot je estradiol, in rak prostate, ki je odvisen od androgenov, kot je testosteron.

• Sulforafan, ki deaktivira spojine, ki povzročajo raka

• Vlaknine, ki pomagajo pri preprečevanju raka

Cvetača na ljubljanski tržnici. FOTO: Špela Ankele/Delo

Pesa

Rdeči pigment v pesi izvira iz betacijanina in ta fitokemikalija bi nas lahko zaščitila pred razvojem rakavih celic. Prav tako lahko pomaga zmanjšati vnetje, ki lahko povzroči raka. Pesa vsebuje tudi 4 grame vlaknin na skodelico, kar lahko pomaga zmanjšati tveganje za nastanek raka. Peso lahko kuhamo in uživamo na različne načine, vključno s kuhano na pari, vloženo, praženo, kuhano ali surovo.

Soja

Obstaja v mit, ki kar noče pojenjati: da sojini izdelki povečajo tveganje za nastanek raka - vendar to ni res! Izoflavoni dejansko zavirajo tumorje. Izoflavoni lahko tudi vklopijo gene, ki upočasnijo rast rakavih celic in povzročijo njihovo samouničenje. V študijah o tem, kaj ljudje jedo, ni povezave s povečanim številom raka pri ljudeh, ki jedo sojo.

Morda obstaja le povezava med uživanjem soje in zmanjšanim tveganjem za raka dojke in pljučnega raka pri nekadilcih.

Polnozrnata žita

Vsebujejo otrobe, kalčke in endosperm, za razliko od rafiniranih zrn, ki vsebujejo samo škrobni endosperm. Endosperm je hranilno tkivo semena. Polnozrnata žita vsebujejo fitokemikalije in esencialne minerale, kot so magnezij, selen in baker. Meta analiza prehrane, ki je imela vzorec kar 786.000 ljudi, je pokazala, da je uživanje 7 gramov polnozrnatih žit povezano z 20-odstotnim zmanjšanjem tveganja za smrt zaradi raka. Polnozrnata žita vsebujejo tudi veliko vlaknin, kar je tudi povezano z nižjo stopnjo raka.

Špinača

Špinača je polna hranil, ki nudijo številne koristi za zdravje. Bogata je, ker premore:

• Vitamin K, ki pomaga pri strjevanju krvi

• Karotenoide, to so antioksidanti, ki lahko pomagajo v boju proti raku

• Folat, ki pomaga pri tvorbi in popravljanju DNK

• Glikoglicerolipide, ki so lahko še posebej koristni proti raku prostate, dojk in želodca.

Bi lahko rekli, da so zdravila predvsem v naravi in v nas, in ne le pri farmaciji? Mirno.