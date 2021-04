Stalna potreba po sladkarijah je lahko simptom vsaj petih bolezni

Bolezni, pri katerih obstaja želja po sladkem:



Prebavne težave

Bolezni jeter

Sladkorna bolezen tipa 1

Osteohondroza

Alkoholizem

Drži, da za normalno delovanje telesa potrebujemo sladkor. Občasno hrepenenje po sladki hrani je povsem normalno, v nekaterih primerih pa lahko kaže na motnje v telesu.Povečana kislost, zaprtje, disbioza in druge prebavne težave motijo ​​vpijanje mineralov in aminokislin, zato nastane želja, da bi pojedli nekaj sladkega.Če je oseba trpela za Botkinovo boleznijo (virusna poškodba jeter), bo vedno želela sladkarije. Ko vranica trpi zaradi vnetja, potrbuje ogljikove hidrate.S sladkorno boleznijo tipa 1 si človek vedno želi sladkarij, saj telo ne proizvaja dovolj inzulina, ki je potreben za absorpcijo glukoze.Ko žile, ki prenašajo kri v možgane, »preklopijo«, torej »mešajo signale«, možgani ne prejmejo glukoze in zato nastane potreba po ogljikovih hidratih.Da bi lažje prebavilo tudi majhen odmerek alkohola, telo potrebuje glukozo, kar vzbudi željo po sladkem.