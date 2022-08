Italijanski brusketi na slovenski način

Doma so iz gurmanske Italije, kjer pri hrani tako čudovito znajo povzeti bistvo in ne komplicirajo. Pomembno jim je, da so surovine sveže, kvalitetne in lokalne, če je mogoče kar v peš območju. Nekaj ključnih lokalnih surovin in že imamo čudovito jed.

Bruskete so prigrizki iz popečenega kruha, ki ga obložimo poljubno pri Italijanih pa so to pogosto rikota, paradižnik, siri, salame, inčuni, paprike, čebula …Domišljija naj se zopet ne omejuje. Lahko pa tudi prav lepo pospravimo hladilnik in porabimo kar nam ponuja.

Takšni kruhki so lahko čudovita malica, prigrizek, lahka večerja, čisto nič pa ne boste zgrešili, če jih boste ponudili svojim gostom. Obložite jih po vašem okusu in meri, da bo zadovoljstvo popolno.

Za bruskete potrebujemo (za 2 do 3 osebe):

Deset tanjših rezin kruha

Olivno olje

Paradižnik

inčuni

Rezine avokada

Rezine pečene paprike

Nekaj žlic kisle smetane

Sir mocarela

Sir parmezan

Zašinek ali rezine salame

Sušeni paradižniki

Kapre…

Lističi bazilike

Priprava brusket:

Rezine kruha pokapljamo z oljem in jih damo v pečico. Pečemo jih pri temperaturi 180 stopinj kakih petnajst, dvajset minut. Še tople premažemo s kislo smetano ali skuto. Na njih zložimo sesekljan paradižnik, papriko, salamo, sire, baziliko, avokado,… v poljubnih kombinacijah. Lahko jih še malo pokapljamo z dobrim olivnim oljem in po želji posolimo. Bruskete so dobre še tople, lahko pa nas tudi počakajo v hladilniku in pomalicamo ohlajene.