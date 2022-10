Je bolje biti jutranji človek ali nočna ptica?

Ena od klasifikacij ljudi glede na spalne navade je tudi tista z delitvijo na zgodnje in nočne ptice. Se je sploh mogoče navaditi zgodnjega vstajanja, če ni pod mus?

Splošno prepričanje je, da se tisti, ki zgodaj vstanejo, štejejo za bolj pridne kot nočne ptice, ker se tisti, ki vstanejo zgodaj, na splošno lažje prilagodijo standardnim dnevnim urnikom.

Prav vsakdo lahko postane jutranji tip človeka, če se za to odloči. Tako pravijo poučeni. Če le imate dober motiv, potem boste vstajali s petelini. Kakšni so lahko motivi, razen budilke?

Lahko si ustvarite mirno jutro brez kaosa. Zjutraj ne zvoni telefon! Zgodnje jutro je lahko umirjen štart v novi dan. Sliši se osladno, ampak, kdaj nazadnje ste šli v dan brez naglice? Lahko si nahranite dušo z zelo mirnim pregledom novic, dobrim člankom, poslušanjem glasbe, s hojo po gozdu ali začetka z meditacijo, mogoče tudi z molitvijo? Vaše jutro je lahko tudi čas, ko ste najbolj aktivni in zato najbolj produktivni. Kako bi bilo, če bi zjutraj naredili toliko, kot večina ljudi naredi v polovici dneva? V mirnih treh urah, naredimo več kot v običajnih šestih? Poskusite.

Glede na pregled raziskave so tisti, ki so zgodaj vstali, poročali o višji ravni pozitivnih čustev

Vendar je vredno upoštevati, da lahko srečo in druga pozitivna čustva lažje dosežemo, če vzorec spanja omogoča, da se zlahka uveljavite v družbi. Po drugi strani pa je vzpostavljanje in vzdrževanje romantičnih odnosov in drugih vrst medosebnih odnosov lahko težavno, če imate težave ostati budni po 8. ali 9. uri zvečer. In je zato bolje biti nočna ptica?

Biti nočna ptica ima zagotovo nekaj slabosti. Ker je večina družbe strukturirana okoli dnevnih urnikov, kot je delovni čas od 8.00 do 16.00 ali dnevni pouk v šoli in na fakulteti, bodo tisti, ki pozno vstanejo, imeli v službi več težav. Mlade nočne ptice imajo lahko celo težave pri prilagajanju na ustaljeni šolski urnik.

Zanesljiv vir iz leta 2019 nakazuje, da se lahko nočne ptice soočajo tudi z drugimi slabostmi, vključno s povečanim tveganjem za slabo duševno zdravje in presnovne težave. Vendar življenje nočnih ptic ni vedno slabo. Številni umetniki, pisatelji in ustvarjalci menijo, da delajo po svojih najboljših močeh, medtem ko preostali svet tiho spi.

Ali lahko spremenite spalne navade?

Sčasoma bomo morda imeli več nadzora nad svojimi vzorci spanja. Vse je odvisno od genov, ki poganjajo našo biološko uro. Večina ljudi spremeni spalne navade skladno s staranjem. Starejši, kot smo, manjše nočne ptice smo. Zgodaj gremo spat in še bolj zgodaj vstanemo. Seveda, to ne velja za vse, veliko starejših ljudi gre pozno spat in vseeno zgodaj, zelo zgodaj vstanejo. Ampak to je že druga tema, so med drugim zapisali tudi na Healthline.

Nočnim pticam nobena čarobna tableta ne bo olajšala zgodnjega jutranjega vstajanja iz postelje. Spreminjanje vzorca spanja lahko povzroči težave in zahteva spremembe v tipičnem vedenju spanja ter zahteva veliko potrpežljivosti v samem procesu.