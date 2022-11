Kaj nam prinese redna jutranja vadba?

Počutite se napeti, pod stresom in jezni. Želite, da bo jutri drugače? Želite biti razpoloženi ves dan? Enostavno: 20 minut vadbe zjutraj vam bo polepšalo dan.

Če ne verjamete, poskusite. Ste na družbenih omrežjih? Če ste, potem ste opazili, kako veliko fotografij je na ogled z jutranjih sprehodov ljudi, ki se tega že zavedajo, ki sami, s psom ali s prijateljem že zgodaj zjutraj polnijo celodnevne baterije. Potem objavijo fotko prekrasnega jutra. Da, tudi, če je to le sosednja ulica ali vas. Najlepše slike so jutranje, najboljše celodnevno počutje je tisto začeto zjutraj. Prepričajte se.

Verjetno že veste, da redna vadba poveča raven energije v telesu. Raziskovalci Univerze v Georgii so odkrili, da so odrasli, ki so pred tem jutra začeli za mizo ob kavi, šest tednov, trikrat na teden zjutraj vadili po 20 minut z lahko do zmerno aerobno močjo, poročali o manjši utrujenosti in da so imeli potem več energije čez ves dan.

Ura, kdaj boste to naredili pravzaprav, ni pomembna; malo telovadite, počutili se boste malo bolje. Enostavno. Celo pet minut zmerne vadbe vam bo izboljšalo razpoloženje.

Študija, ki na jutranjo vadbo gleda drugače

Toda ena študija je uporabila drugačen pristop. Osredotočila se je na dolgoročne učinke vadbe na razpoloženje. Raziskovalci z Univerze v Vermontu so odkrili, da je zmerno intenzivna aerobna vadba s povprečnim srčnim utripom približno 110 utripov na minuto - povišan srčni utrip, vendar ne tako ekstremen kot ekstremna vadba - izboljšala razpoloženje udeležencev za do dvanajst ur po vadbi.

Zmerno intenzivna aerobna vadba takoj izboljša razpoloženje, ta izboljšanja pa lahko trajajo tudi do 12 ur! Ta raziskava dokazuje, da ima celo zmerna aerobna vadba potencial za ublažitev vsakodnevnega stresa.

Poleg tega se boste počutili pametnejše! Vadba ustvarja nove možganske celice in naredi te nove celice učinkovitejše. Vadba podpira razmišljanje bolj kot pasivno razmišljanje. Pametnejše se boste počutili že zaradi tega, ker ste začeli z novim življenjem.

Torej je enačba preprosta. Najprej vadite. Počutili se boste bolje. Pametnejši boste. Seveda bi lahko telovadili tudi po službi, a takrat boste verjetno že utrujeni in ne boste imeli prave volje.

Zapomnite si, da je dovolj že jutranja vadba. Le 20 minut pri zmerni intenzivnosti. To res ni veliko. Za večino ljudi zmeren pomeni, da mora biti vaš srčni utrip v razponu od 100 do 120 utripov na minuto, odvisno od starosti, stopnje telesne pripravljenosti, zdravstvenega stanja, kajne?

Kako izmeriti srčni utrip med treningom

Preverjanje srčnega utripa je enostavno. Vadite približno pet minut, nato preštejte število srčnih utripov v eni minuti. Če imate tekaško uro ali pašček za fitnes, imajo običajno vgrajene senzorje, ki merijo srčni utrip.

Drug način, kako biti v zmernem območju, je pogovorni test. Če tečete s prijatelji in se brez težav pogovarjate, je vaš srčni utrip zmeren. Naj bo jutranja vadba vaš način za začetek dneva.

Bolje je kot kava

Ključno je, da si zapomnite, da ni nujno, da je vaša jutranja vadba naporna. Za celodnevno razpoloženje in krepitev možganov se vam ni treba preveč naprezati. Vse kar morate storiti je, da vstanete, se razgibate in na vašo hitro jutranjo telovadbo ne gledate kot na malenkost, temveč kot na začetek dneva – je kot kava, a veliko bolj učinkovita in dolgotrajna.