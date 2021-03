Poletov recept: Krepka vitaminska jajca. FOTO: Tanja Drinovec

Za vitaminska krepka jajca potrebujemo (za dve osebi):

Priprava vitaminskih krepkih jajc:

Poletov recept: Krepka vitaminska jajca. FOTO: Tanja Drinovec

Za jajca smo že velikokrat slišali pa ne more škoditi, če še enkrat ponovimo. Jajca naj bi bila popolno živilo. Vsebujejo namreč vse esencialne aminokisline, seveda pa tudi vitamine in minerale. Če ste športnik od glave do peta za povrhu pa še po duši, kar gre običajno z roko v roki, se jajc skoraj zagotovo večkrat poslužite v različnih oblikah.Mi si bomo tokrat spekli jajca in jih obogatili še z nekaj zelenjave (por, špinača, čebula), s sirom, za povrh vsega pa jih bomo učvrstili še z lososom. Vse skupaj lahko služi kot bogati beljakovinski zajtrk ali pa večerja. Če menimo, da bi potrebovali še nekaj ogljikovih hidratov si bomo seveda zraven odrezali še kos kruha.Špinača v jajcih nam bo dodala poleg lepe zelene barve za oči še nekaj vitaminov o katerih smo že večkrat govorili, nekaj kozjega sira in losos pa za večji beljakovinski vnos. Losos bo vse skupaj obogatil z zdravimi maščobnimi kislinami, ki jih naše telo potrebuje pri številnih procesih in opravilih v našem telesu.Olivno olje4 do 6 jajc1 do 2 šalotki (čebuli)Manjše steblo poraNekaj pesti špinačnih listovPest kozjega siraNekaj koščkov dimljenega lososaSol, poperNa vročem olju prepražimo sesekljano čebulo in por. Dodamo narezane očiščene liste špinače in jih malo prepražimo. Dodamo jajca in vse skupaj pečemo še malo pečemo. Primešamo še sir in začinimo s soljo in poprom. Še na vroča jajca položimo lososa in postrežemo. S soljo ne pretiravamo, ker je lahko že losos dokaj slan.