Krhkost in covid-19

Krhek starostnik

Prehransko stanje posameznika

Ugotavljanje z vprašalniki

Metoda rdeče zastave

Obstaja več opredelitev krhkosti, najpogosteje pa se navaja fenotipska, ki vključuje tudi zmanjšanje pustih telesnih mas, zlasti mišične in kostne. Torej stanja, ki vključujejo sarkopenijo in osteoporozo.Krhek posameznik ima zmanjšano sposobnost odzivanja na zunanje dražljaje in poškodbe. K stanju krhkosti bistveno pripomore tudi motena »notranja« regulacija delovanja telesa.Krhki so praviloma starostniki, a neredko so nastavki vidni že pri mlajših ob strupeni kombinaciji podhranjenosti in neaktivnosti.Staranje in kronične bolezni že sami po sebi prispevajo k zmanjšanju zmogljivosti številnih fizioloških sistemov. Zmanjša se sposobnost telesa, da bi se odzvalo na zunanje dražljaje in vzdrževanje notranjega ravnovesja (homeostaze), kar poveča tveganje za neugodne zdravstvene izide.V času spopadanja s sindemijo (o sindemiji smo pisali v novembrski številki Poleta) covida-19 so se obremenitve na posameznike močno povečale. Psihične, socialne in za nekatere tudi fizične. Poslabšala so se stanja številnih kroničnih bolezni, z debelostjo na čelu.Mnogim, ki so ob tem še oboleli za covidom-19, se je tako še dodatno izrazilo stanje krhkosti.Obstaja več opredelitev krhkosti, najpogosteje pa se navaja fenotipska, ki vključuje tudi zmanjšanje pustih telesnih mas, zlasti mišične in kostne. Torej stanja, ki vključujejo sarkopenijo in osteoporozo.Na sestavo telesne mase ključno vpliva prehransko in presnovno stanje posameznika, zato je obravnava krhkosti pogosto vključena v njegovo prehransko obravnavo. Na tem področju se zlijejo tudi socialni in psihološki dejavniki: materialne omejitve, osamljenost, težave s požiranjem zaradi slabe denticije in prezbifagija (spremembe mehanizmov požiranja), poleg tega pa tudi dejavniki, ki pripomorejo k razvoju anoreksije ali neješčnosti (zaradi spremenjenega hormonskega ravnovesja in razmerja nevtrotransmiterjev, kar vpliva na signale lakote in sitosti).Skratka, krhkost je tudi motnja, povezana s stanjem prehranjenosti. Krhek posameznik nujno potrebuje individualno naravnan ukrep klinične prehrane. Žal to niso ukrepi »zdrave prehrane«.Ker pa diagnoze krhkosti, razen pri vidno shiranih, velikokrat ne moremo postaviti »na oko«, se pri njeni prepoznavi uporabljajo različni vprašalniki. Zdaj v času covida-19 nam lahko pomagajo, da pri posamezniku zelo hitro prepoznamo ta problem. Med najbolj uporabne spadajo vprašalniki za prepoznavo sarkopenije ali zmanjšanja mišične mase, ki je tipična posledica že malo bolj resne oblike covida-19. Dober primer je metoda rdeče zastave.Kadar pri posamezniku opazimo, da je splošno oslabel (šibek), še posebno če je že na pogled vidna izguba telesne mase in ob tem hodi počasi, ga je treba takoj vprašati, ali:– je izgubil telesno maso (shujšal),– je izgubil mišično moč v rokah in nogah,– se čuti zelo splošno oslabelega in izčrpanega,– je nedavno padel,– je slabše gibljiv,– je brez energije,– ima težave pri gibanju in vsakodnevnih opravkih.Kadar je večina odgovorov da, je nujna strokovna ocena njegove prehrane, telesne mase in gibalne zmogljivosti.Če ob tem še manj kot petkrat vstane s stola v 15 sekundah, je diagnoza sarkopenije in posledično krhkosti na dlani.