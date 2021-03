Makadamkarji leta 2021, 3. del

Focus Atlas 6.7

Focus Atlas 6.7.



Cinelli Hobootleg Geo

Cinelli Hobootleg GEO.



Wilier Jareen GRX

Wilier Jareen.

Fuji Jari 1.3

Fuji Jari 1.3.

Župani so največji borci proti makadamu, njihove glavne predvolilne obljube se začnejo z asfaltiranjem, zato so tako »opevani« med makadamkarji oziroma gravel kolesarji. Znano je, da ti na županske volitve ne hodijo.Predstavljamo 12 makadamkarjev, ki so nam posebno všeč. Izbrali smo jih, ker to zvrst kolesarjenja še posebej obožujemo in bi to radost zelo radi delili z vami, ki ste siti asfaltnih žil, se dolgočasite na enih in istih hribih, kamor rinete ali od koder se spuščate z gorskim kolesom, in tistimi, ki bi radi doživeli ceste in poti, za katere se vam specialke zdi škoda – na gorcu pa se tam dolgočasite.Predstavljamo zadnji, tretji del makadamkarjev:Komponente, ki krasijo model Atlas, so Shimano GRX, RX400, trpežnejši obroči WTB ST in široki 45-milimetrski plašči. Focus atlas je kolo, ki ti ne omogoča največje hitrosti, vendar pa ponuja maksimalno uživanje na makadamskih poteh. Poleg vseh tehničnih detajlov je prilagodljiv. Nanj lahko namestite tri nosilce za bidon in potovalne torbe za daljše kolesarske izlete. Cena: 1400 evrov.Tri leta testiranj, ki so jih izvajali najbolj zahtevni »off road« popotniki, so Cinelli pripeljali do prenovljene geometrije. Kolo se hitro prilagodi vsakovrstnemu terenu in je tako še posebej primerno za vse tiste, ki se želijo preizkusiti na daljših neodvisnih kolesarskih popotovanjih. Jeklen okvir z opremo Shimano Tiagra. Pozor! Plašči: WTB Ranger 29 X 2,25, možnost do širine 29 x 3.0 / 27,5 x 3.0. Cena: 1899 evrov.Makadamkarji s samo zadnjim menjalnikom niso več izjema, vendar nismo še vsi pripravljeni za tako »izgubo«. Wilier jareen je aluminijast odličnjak, ki ga boste vzljubili po nekaj kilometrih. Nas sta presenetili lahkost in vodljivost. Še zdaj ne vemo točno, kje bi ga najraje vozili, po lepih makadamih ali po Krasu in gorenjskih koreninah; najbolje, da povsod. Shimano GRX 1x11 je izvrstna oprema, zobnik na gonilki ima 40 zobc, največji zobnik na kaseti pa kar 42. Pnevmatiki sta široki idealnih 40 milimetrov. Cena: 1800 evrov.Iskali smo kolo za kolovratenje in našli odličnega za oboje: kolovratenje in makadamkanje. Fuji jari 1.3 je zelo všečen model z odlično opremo Sram Apex 1x11, zobnik na gonilki šteje 42 zobc, največji na enajstredni kaseti prav tako 42. Torej, tudi najstrmejši klanci ne bodo težava. Okvir je odličen za kolovratenje, ima vse potrebne nastavke za nosilce in celo nastavke za tri bidone. Tehta zgolj 10 kilogramov, stane pa 1400 evrov.