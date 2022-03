Malo drugačni skleci

Stabilizacijske vaje omogočajo razvoj stabilnosti jedra skupaj z ustreznim najboljšim zaporedjem gibov.

Če si dvakrat na teden vzamemo 20 do 30 minut, bomo poskrbeli za telo bolj, kot si mislimo.

Nekatere vaje nam lahko zelo popravijo, ali omilijo težave s hrbtom, vendar se tisti, ki vas boli v ledvenem delu, prej posvetujte s fizioterapevtom. Ne gre za sklece, ampak precej sorodno vajo.

Trajanje vaje

Vsako vajo izvajajte 45 do 60 sekund in jo ponovite trikrat. Nato sledijo tri serije naslednje vaje. Čas počitka je od 15 do 30 sekund; če ste starejši, si vzemite minuto. Poskušajte narediti vajo čim bolj natančno. Vaja bo izpolnila svoj namen le, če bo izvedena pravilno. Otežite si vajo z izvajanjem variacij – a šele, ko popolnoma obvladate osnovno vajo.

Na kaj paziti?

Močno stisnite pesti, da razbremenite zapestja. Zapestja, komolce in ramena imamo poravnane v liniji, tako zagotovimo enakomerno obremenitev sklepov. Potegnite popek navznoter, tako ustvarimo naravno lordozo, torej naravno upognjenost hrbtenice in ledvenega dela. Roke in noge je treba maksimalno iztegniti, da aktiviramo mišice. Dvojna brada, se pravi, da nastane guba pod brado, nam omogoča optimalen položaj glave. Pete pritisnemo skupaj, da aktiviramo zadnjico.

Vaje v slogu:

Vsako nogo izmenično dvigujte od tal v 2-sekundnih intervalih, ne da bi izgubili prvotni položaj telesa.

Kje ga lahko pokronamo

Če roke in noge niso popolnoma iztegnjene, če je pogled usmerjen, naprej namesto navzdol in če so mišice premalo aktivirane, zaradi česar nastane preveč usločen hrbet.