Morda pa nam samo manjka proteinov

Beljakovine so poleg vode najpomembnejše snovi v človeškem telesu. Predstavljajo približno slabo petino telesne mase.

Beljakovine ali proteini so prav v vsaki celici človeškega telesa. Če nam proteinov manjka, se naša zdravje in počutje lahko zelo poslabšata.

Pri MedicineNet je o tem pisala zdravnica Kathleen Zelman.

Koliko beljakovin potrebujemo?

Najmanj desetino dnevnih kalorij bi morali dobiti iz beljakovin. Če jih želimo zaužiti iz različnih virov, je to za zajtrk lahko skodelica grškega jogurta z nizko vsebnostjo maščob, ki ima približno 20 gramov; porcija piščančjih prsi brez kože za kosilo, približno 25 gramov; in skodelica črnega fižola za večerjo, približno 15 gramov. Telo beljakovine razgradi in na več načinov ponovno uporabi.

Otekline

Eden najpogostejših znakov, da ne dobivate dovolj beljakovin, je otekanje (imenovano tudi edem), zlasti v trebuhu, nogah, stopalih in rokah. Možna razlaga: beljakovine, ki krožijo v krvi – zlasti albumin – pomagajo preprečiti kopičenje tekočine v tkivih. Ker pa je edem lahko posledica različnih stvari, se posvetujte s svojim zdravnikom, če je stanje resnejše.

Spremembe razpoloženja

Možgani za posredovanje informacij med celicam uporabljajo kemikalije, imenovane nevrotransmitorji. Mnogi od teh nevrotransmitorjev so sestavljeni iz aminokislin, ki so gradniki beljakovin. Pomanjkanje beljakovin v prehrani lahko pomeni, da telo ne more proizvesti dovolj teh nevrotransmitorjev, to pa lahko spremeni delovanje možganov. Z nizkimi ravnmi dopamina in serotonina, na primer, se človek lahko počuti depresiven ali preveč agresiven.

Težave z lasmi, nohti in kožo

Lasje, nohti in koža so sestavljeni iz beljakovin, kot so elastin, kolagen in keratin. Ko jih telo ne zmore proizvesti, so lahko lahko posledice krhki ali redki lasje, suha in luskasta koža in izbokline na nohtih. Prehrana seveda ni edini možni vzrok za to, vendar je treba upoštevati tudi to možnost.

Slabost in utrujenost

Raziskave kažejo, da lahko samo teden dni nezadostnega uživanja beljakovin vpliva na mišice, ki so nujne za telesno držo in gibanje, še posebej, če ste stari 55 let ali več. Sčasoma lahko pomanjkanje beljakovin povzroči izgubo mišične mase, kar posledično zmanjša moč, oteži ohranjanje ravnotežja in upočasni metabolizem. To lahko povzroči tudi anemijo, ko celice ne dobijo dovolj kisika, zaradi tega postane človek utrujen.

Lakota

Beljakovine nas hranijo, so eden od treh virov kalorij, skupaj z ogljikovimi hidrati in maščobami. Če ste ves čas lačni, čeprav imate redne obroke, boste morda potrebovali več beljakovin. Študije so pokazale, da uživanje hrane z beljakovinami pomaga, da se čez dan počutite bolj siti.

Počasno celjenje poškodb

Ljudje z nizko ravnijo beljakovin v telesu pogosto opazijo, da se njihove ureznine in praske celijo zelo počasi. Zdi se, da enako velja za zvine in druge nezgode, povezane z vadbo. Težava lahko nastane tudi, ker telo ne proizvaja dovolj kolagena; tega najdemo tako v vezivnih tkivih kot v koži. Beljakovine potrebujemo tudi za strjevanje krvi.

Zboleti ali ostati bolan

Aminokisline v krvi pomagajo imunskemu sistemu tvoriti protitelesa, ki aktivirajo bele krvne celice, te pa se borijo proti virusom, bakterijam in toksinom. Beljakovine potrebujete za prebavo in absorpcijo drugih hranil, ki ohranjajo zdravje. Obstajajo tudi dokazi, da lahko beljakovine spremenijo raven dobrih bakterij v črevesju, s katerimi se telo bori proti boleznim.

Kdo je najbolj ogrožen?

Ljudje, ki ne dobijo dovolj beljakovin, imajo običajno na splošno slabo urejeno prehrano. Starejši ljudje in ljudje z rakom imajo lahko težave pri uživanju ustrezene količine beljakovin, ki jih potrebujejo.

Huda podhranjenost zaradi pomanjkanja beljakovin se imenuje kwashiorkor, huda vrsta beljakovinsko-kalorične podhranjenosti pri otrocih. Pogostejša je v državah v razvoju, zlasti pri otrocih ali po naravnih nesrečah.

Kaj pa športniki?

Če redno telovadite in se uravnoteženo prehranjujete, ste verjetno v redu. Toda tisti športniki z napornim urnikom treningov potrebujejo več beljakovin - približno dvakrat več kot povprečna oseba ali približno 0,5-1 gram beljakovin na pol kilograma telesne mase vsak dan.

Vendar ne pretiravajte: preveč beljakovin lahko povzroči tudi težave. Sicer prevelike količine beljakovin za večino ljudi ne predstavlja težav, vendar, če dalj časa nenehno pretiravate, lahko to sčasoma preobremeni vaš prebavni sistem, jetra in ledvice, kar vodi do težav, kot so dehidracija, utrujenost, glavoboli, prebavne težave in celo epilepsija.