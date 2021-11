Na materi vseh ciklokrosov slavila Vasova in Iserbyt.

Overijse je mesto v flamski pokrajini Brabant, ki že od leta 1960 gosti najboljše ciklokroserje na svetu. Med ciklokroserji kroži prepričanje, da je ta dirka mati vseh ciklokrosov na svetu. Ne samo, da sodi med klasike, ampak tudi med najtežje, najzahtevnejše trase. Tudi včeraj ni bilo nič drugače, slabo vreme na ciklokrosu pomeni blato.

Ženska dirka je bila bolj zanimiva od moške, kajti na prvo in drugo mesto sta se uvrstili mladinki, dvajsetletna Madžarka, Kata Blanka Vas (SD Worx), ki je prvič zmagala v svetovnem pokalu in devetnajstletna Nizozemka Puck Pieterse (Alpein Fenix), ki je naslednja čudežna deklina v ciklokrosu. Da so mladinke na pohodu dokazuje tudi osemnajstletna Francoinja Line Burguier, ki je zasedla šesto mesto. Svetovni pokal se bo s šesto dirko nadaljeval v Taboru na Češkem 14. novembra.

1.Kata Blanka Vas (Madž) SD Worx, 0:48:07

2.Puck Pieterse (Niz) Alpecin – Fenix, 0:00:15

3.Lucinda Brand (Niz) Baloise Trek Lions, 0:00:33

4.Denise Betsema (Niz) Pauwels Sauzen - Bingoal

5.Clara Honsinger (ZDA) Cannondale-Cyclocrossworld, 0:00:44

6.Line Burquier (Fra) A.S. Bike Crossteam, 0:00:53

7.Yara Kastelijn (Niz) IKO – Crelan, 0:01:24

8.Shirin van Anrooij (Niz) Baloise Trek Lions, 0:01:36

9.Silvia Persico (Ita), 0:01:52

10.Amandine Foiquenet (Fra)

Belgijec Eli Iserbyt slavi svojo tretjo zmago v letošnji sezoni. FOTO: David Stockman Afp

Moški ne dopuščajo presenečenj

Če je med ženskami mladi val že skoraj preplavil prvo deseterico pa to ne velja za koško konkurenco, ki je med prvih deset spustila le mladega komaj enaindvajsetletni Britanec Cameron Mason.

Vse ostalo je na svojem mestu, Belgijci puščajo drobtinice Nizozemcem. Kako bo, ko na dirko pridejo Mathieu van der Poel in Thomas Pidcock ter Wout van Aert, ki bo najbrž edini branil belgijsko čast, bomo videli mogoče že v Taboru 14. novembra. Na peti dirki je Eli Iserbyt dosegel svojo tretjo letošnjo zmago. Spet ni dovolil Toonu Aertsu, da bi presenetil z napadom v predzadnjem krogu, kot je to storil na prejšnji dirki in gladko zmagal.

1.Eli Iserbyt (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal, 1:00:28

2.Michael Vanthourenhout (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal, 0:00:09

3.Toon Aerts (Bel) Baloise Trek Lions, 0:00:26

4.Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen – Bingoal, 0:00:46

5.Quinten Hermans (Bel) Tormans - Circus Cyclo Cross Team, 0:01:02

6.Lars van der Haar (Niz) Baloise Trek Lions, 0:01:11

7.Corne van Kessel (Niz) Tormans - Circus Cyclo Cross Team, 0:01:23

8.Niels Vandeputte (Bel) Alpecin – Fenix, 0:01:53

9.Cameron Mason (VB) Trinity Racing, 0:01:58

10.Ryan Kamp (Niz) Pauwels Sauzen – Bingoal, 0:02:26