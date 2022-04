Največje napake zagovornikov zdravega življenja

Zdravo živeti je preprosto. Na spletu klikneš Zdravo življenje in nasveti s celega sveta se kar zvrstijo. Ampak katere nasvete izbrati, komu verjeti?

Mi smo tokrat iskali napake, ki jih delamo (skoraj) vsi privrženci zdravega življenja in seveda zdrave prehrane.

Napake so tako očitne, da jih v vsakdanu zlahka spregledamo.

Silite se z ljubeznijo do zdrave hrane

Zdrav življenjski slog ni kratkotrajna prehrana, ampak popolna revizija prehranjevalnih navad. Če ne marate ajde, jeste riž, ne marate paradižnika, kupujete paprike – vedno obstaja alternativa in izbira, ne navezujte se na eno, še več, brezpogojno sledite nasvetom nutricionista. Da, nutricionista. Oni so ključ do vrat v boljše življenje.

Piješ preveč vode

Tradicionalna dva litra na dan sta le povprečna količina tekočine, ki jo potrebuje zdrav človek. Rekli bi celo, da gre za nekaj takega kot »povprečna temperatura v bolnišnici«: en bolnik ima vročino, drugega boli zob. V tem primeru vam bo pomagal le zdravniški pregled in posvetovanje z nutricionistom, da ugotovite, koliko tekočine potrebujete. V nasprotnem primeru lahko prekomerno uživanje vode povzroči različne zaplete v delovanju telesa nasploh.

Hrano kupujete samo na podlagi njene kalorične vrednosti

To je narobe, saj nizka vsebnost maščob in kalorij ne zagotavljajo vedno korist. Pomembna je tudi količina drugih hranil, ki jih telo potrebuje. Prav tako bodite pozorni na sestavine.

Ignorirate stres

Lahko jeste le ajdove in zelenjavne smutije, a to vam ne bo pomagalo k zdravju, če boste čez dan prepleteni s skrbmi in se živcirali še zaradi gneče na cesti, kaj šele zaradi bolj pomembnih zadev. Prekomerna telesna teža, nespečnost, prebavne težave – to so le nekatere bolezni, ki čakajo pretirano živčne ljudi. Svetujemo vam, da se vsaj enkrat na teden odpravite na sproščujočo jogo, ki bo pripomogla k razbremenitvi napetosti, tako fizične kot psihične. Ali pač na daljši pohod, mogoče začnete kolesariti ...

Multivitamini vsak dan, povsod, vedno

Najboljša možnost je, da se posvetujete z zdravnikom in vzamete točno tiste vitamine, ki jih vaše telo potrebuje iz dodatnih virov. Ostalo je najbolje naravno nadomestiti s hrano. Zelenjava, sadje in ribe zagotovo ne bodo privedle do prevelikega odmerjanja. Ne napadajte abecedo vitaminov.

Živite po načelu brez znoja, ni rezultatov

Bolečine v mišicah niso vedno pokazatelj uspešnega treninga. Pogosto govori o poškodbah, pomanjkanju ogrevanja pred treningom in prevelikih obremenitvah – nič od tega ne bo pripeljalo do zastavljenega cilja. Sledite telesnim signalom in se še pravočasno ustavite.

Ne delajte izjem

Tudi, če ste na strogi dieti, se morate včasih ustaviti in pocrkljati s koščkom sladkarije. Če tega ne storite boste pod stresom, boste živčni.

Mislite, da je suhost sinonim za zdravje

Ni vsakdo zdrav, ki je suh. To že vemo, ampak mi bi še vedno radi bili kot slamica. V stradanju in nenaravni vitkosti ni nič dobrega. Diete se lotite na pravi način. Ne bomo se ponavljali.

Ne spiš dovolj

Mišice potrebujejo počitek in okrevanje, zdrav spanec pa je ravno tisto, kar bo pomagalo razbremeniti napetost in utrujenost. Poskusite vstati 15 minut prej in telovadite. Življenje se vam bo spremenilo, garantiramo ...