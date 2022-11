Nasveti za tek v mrzlem vremenu

Takšen tek poveča vašo aerobno aktivnost. Glavna prednost teka v mrzlem vremenu je ta, da pridobite nekaj aerobne vadbe.

Poleg tega lahko že same hladne temperature dejansko pospešijo vaš metabolizem in pomagajo spremeniti sestavo telesa. Kuri kalorije

Če želite izgubiti nekaj kilogramov, ali obdržati težo, ki si jo želite, je to lahko prednost, ki vas motivira, da se še vedno odpravite ven in tečete, tudi ko je mraz.

Mraz ni le mrzel, je še kaj več

Ko je mraz, je tek drugačen. Ne zavezujte si le vezalk na tekaških copatih, na glavo si nadenite kapo in se šele potem odpravite ven. Vzemite si nekaj časa za pripravo, pametno garderobo ...

• Doma povejte, kam greste. Če se zgodi kaj nepričakovanega, se prepričajte, da prijatelj ali družinski član ve, kje nameravate teči in kdaj se boste vrnili.

• Preverite vremensko napoved. Ugotovite, kako mrzlo je v resnici in ali je verjeten dež ali sneg, ki bi lahko vplival na varnostno stanje vaše tekaške poti.

• Primerno se oblecite. Razmislite o plasteh. Z več plastmi oblačil lahko postopoma odvržete enega (ali več), ko se ogrejete in začnete potiti. Potem jih lahko znova nadenete, ko jih potrebujete, da vas ne zebe.

• Bodite pozorni na vreme tudi med tekanjem. Spremljajte veter in temperaturo, če boste morali skrajšati vadbo.

• Nosite nekaj odsevnega. Če je vreme sivo in oblačno, vas bodo vozniki morda težje opazili. Na tekaško jakno ali oblačila dodajte odsevni trak.

• Začnite počasi. Če do zdaj niste veliko tekli, se uprite skušnjavi, da bi se takoj pognali v sprint. Porabite nekaj časa, da postopoma povečate svojo vzdržljivost.

• Ostanite hidrirani. Morda se ne spomnite piti tekočine tako pogosto kot v vročih poletnih mesecih, vendar vaše telo še vedno potrebuje vodo. Popijte nekaj prej in s seboj vzemite vodo, da jo popijete na poti.

• Ogrejte in ohladite. Dajte telesu nekaj časa, da se prilagodi na obeh koncih teka.

• Ustavite se, če gre kaj narobe. Če vas začnejo boleti prsi, se vam vrti v glavi ali vas skrbi, da ste morda nategnili mišico na nogi, ne tecite naprej. Pojdite na toplo in pokličite zdravnika.

Kaj obleči pri nizkih temperaturah

Ni slabega vremena, so samo slaba oblačila, pravijo Skandinavci. Torej, če želite teči zunaj, ko je zrak mrzel, je pomembno, da imate dobra oblačila.

Tudi v mrazu se boste segreli in se začeli potiti, zato imejte to v mislih.

Rokavice. V mrzlem vremenu so noge in roke še posebej občutljive na mraz – in v nevarnosti za ozebline. Ne pozabite na rokavice. Lahko celo nosite par tankih rokavic iz materiala, ki odvaja znoj, nato pa na vrh nadenete težji par palčnikov ali rokavic.

Nogavice. Bombažne nogavice pospravite nazaj v predal in izberite nogavice, ki bodo odvajale znoj in ohranjale stopala suha in topla. Volnene nogavice so dobra izbira.

Tekaška kapa. Tanjša kapa ali kapa, ki pokriva ušesa, bi morala biti na seznamu stvari, ki jih morate imeti. Še enkrat, nikoli ni slaba ideja, da izberete tkanino, ki odvaja vlago.

Osnovni sloj. Majice z dolgimi rokavi, ki delujejo kot osnovna plast, ki ohranja toploto vašega telesa, so najboljše, še zlasti, če so iz volne ali tehnične tkanine. Tako kot pri nogavicah se izogibajte bombažu, saj se lahko zmoči in ostane moker na koži.

Tekaški pulover. Ta kos oblačila si nadenite, ko oblečete osnovni sloj. Nekateri imajo radi volno, drugi flis.

Trak, rutica, buf. Čudovit kos opreme za okoli vratu, ki je lahko tudi delna zaščita za usta, če zrak postane res prehladen.

Jakna. Nekateri tekači imajo na vrhu plast, odporno proti vetru. Odvisno od vremena, dobra izbira je nepremočljiva ali vodoodporna jakna. Žepi so stvar osebnih preferenc, vendar ne pozabite, da so lahko dobro mesto za začasno shranjevanje rokavic, če jih potrebujete.

Tekaške pajkice ali hlače. Nekateri tekači obožujejo pajkice, podložene s flisom. V zelo mrzlih podnebjih nekateri tekači pod hlače nadenejo hlačne nogavice ali žabe.

Primerna obutev. Prepričajte se, da nosite tekaške copate, ki se res prilegajo stopalom. Če pozimi nosite debelejše nogavice, poskrbite, da jim bodo čevlji ustrezali. Poglejte tudi spodnji del čevljev. Prepričati se morate, da imajo dovolj oprijema, da ne zdrsne, če je podlaga spolzka zaradi dežja, snega ali ledu.

Krema za sončenje. Če je vaš obraz izpostavljen vremenskim vplivom, je tudi ranljiv. Nanesite kremo za sončenje širokega spektra z zaščitnim faktorjem vsaj 30.

Neobvezno? Sončna ali zaščitna očala. Nekateri tekači raje nosijo zaščito za oči, da preprečijo bleščanje sonca ali snega.