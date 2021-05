Nepogrešljive potrebščine na daljši kolesarski turi

V treh žepih kolesarske majice

Brez telefona ni kolesarjenja

Dan se podaljšuje do skrajnih svetlih ur in s pomladjo so povezane tudi celodnevne kolesarske ture. Nekateri temu rečejo delanje baze, spet drugi, da so tako pogrešali kolo, da bodo zdaj cele dneve na pedalih.Kaj s seboj vzeti na daljšo kolesarsko turo? Napotki veljajo za cestarje, torej kolesarje, ki ne kolesarijo z gorskimi kolesi. Najprej naj napišem, da za celodnevno cestno kolesarjenje ne potrebujemo nahrbtnika. Celodnevno kolesarjenje? To pomeni biti na sedežu 24 ur? Ne, kolesarji rečemo fura za ves dan, če traja več kot štiri ure in seveda manj od desetih, recimo. Ne, ne govorimo o brevet kolesarjih ali še kakih bolj ekstremnih. Slovenija je res dežela ekstremnega kolesarjenje, ampak to je že druga tema.Nahrbtnik ne sodi na kolo, razen če ste gorski kolesar. Mi danes govorimo o cestnih, zato nahrbtnik odpade. Vsak kolesar mora biti oblečen v kolesarska oblačila. Kolesarska majica pa ima na hrbtu tri žepe, ki so dovolj, da vanjo spravimo vse, kar potrebujemo za daljše kolesarjenje. Na kolesu sta dva nosilca za plastenko, bidon, po domače, v katere lahko vtaknemo tudi litrska bidona, ne samo običajna pol litrska. Pod sedež sodi torbica, v kateri je najnujnejša kolesarska prva pomoč. O tem smo pisali v tem članku. Trije žepi na hrbtu kolesarske majice zadostujejo za hrano, vetrovko, telefon. Koliko hrane je dovolj za daljše kolesarjenje morate presoditi sami. Če še ne veste, preberite tale članek:Ker smo že doma skrbno načrtovali potek cele ture, zemljevida ne bomo potrebovali. Naučimo se uporabljati GPS na kolesu. Skoraj vsaka malce boljša kolesarska ura ima tudi GPS. Naučimo se planiranja tras prek računalniških aplikacij, naučimo se GPX trase vnesti v to isto kolesarsko urico. Zabavno je, poučno je in še v stiku z napredno tehnologijo ste. Seveda pa še vedno velja stari srbski pregovor: Kartu čitaj, seljaka pitaj.To je že oguljena tema. Telefon je naš vsakdanji prenosnik in verjetno tako nujen kot je čelada na glavi. Pametni telefon lahko uporabite kot zemljevid in ne samo za prvo pomoč v primeru nezgode ali česa podobnega. Vendar, pred štartom preverite napolnjenost, baterijo telefona. Da bo dlje zdržal, izključite vse odjemalce njegove energije (bluetooth, Wi-Fi, mobilne podatke, gps ...) To vedno lahko vključite, ko potrebujete.Ne smemo pozabiti še na denar in osebni dokument. Vsaka dolga kolesarska tura ima vsaj en postanek, kajne in zato je denar nujen. Osebni dokument pa moramo imeti vsak dan sabo, to že dolgo vemo. Dobro je, da imate v telefonu shranjene telefonske številke kolesarskih servisov, ki so ob začrtani poti ali v bližini trase. Nikoli ne veš kdaj lahko en klic na pomoč, pripelje serviserja kake domače kolesarske prodajalne. Pred dnevi smo pisali, da AMZS tudi ponuja pomoč kolesarjem. Tudi o tem smo že pisali.Našteli smo osnovne potrebščine za daljše kolesarjenje. Nismo pa omenili, da je trenutno v kolesarskem svetu zelo veliko zanimanja za kolovratenje, tako smo v Poletu prevedli bikepacking, kolesarjenje na katerem voziš sabo vse za večdnevno bivanje s kolesom. O tem bomo še veliko pisali.