Pohodništvo za vse: Občutite Slovenijo z najlepšim pohodom

Največja veriga treking prireditev na svetu je bila lani uspešno izvedena v Sloveniji, letos pa premierno prihaja tudi v ZDA. HIGHLANDER Adventure je daljinska pohodniška preizkušnja na kateri udeleženci v petih dneh premagajo 100 kilometrov po neobljudenih poteh, spijo na organiziranih lokacijah na prostem ter vse kar potrebujejo (razen hrane in vode) nosijo s seboj. Organizator jih pričaka na kontrolnih točkah, kjer je poskrbljeno za okrepčila.

Julija 2021 se je prireditve v Sloveniji udeležilo 150 pohodnikov iz 7 držav, kar potrjuje, da je ta vrsta rekreacije varna in izvedljiva tudi v obdobju epidemioloških omejitev. Po lanski zelo uspešni izvedbi, organizator letos predstavlja dodatno razdaljo, I feel Slovenia HIGHLANDER55, ki je krajša, tridnevna različica in meri dobrih 55 km. Namenjena je tistim, ki imajo manj časa ali pa še niso pripravljeni na dolgo preizkušnjo.

Prireditev izhaja s Hrvaške in je zrasla v največjo verigo pohodniških festivalov na svetu (letos se odvija v 15 državah), bo pri nas potekala od 25. do 29. junija 2022 in predstavlja trend v preživljanju prostega časa in turističnih produktov.

I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps. FOTO: Tomislav Može

O trasi: Izhodišče nad Bohinjskim jezerom bo udeležencem ponudilo prelepe razglede na Julijce in samo jezero, nato pa se bodo po razglednem grebenu podali v smer Soriške planine in zavili v dolino proti Baški grapi in Podbrdu. Z vmesnimi postojankami na Kneških ravnah se krajša, dobrih 55km dolga trasa zaključi pri Mostu na Soči, daljša pa nadaljuje v smeri Tolmina in Kolovrata ter se zaključi v Kobaridu.

I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps. FOTO: Tomislav Može

Prireditev je netekmovalne narave, vsak udeleženec hodi v lastnem tempu in »tekmuje« izključno s svojim ciljem, ki je prehoditi 55km ali 100 km in postati HIGHLANDER. Za upoštevanje poti prejmejo zemljevide, prav tako pa se bodo morali v oglasiti na kontrolnih točkah. Kontrolne točke so tudi lokacije, kjer prejmejo hrano in vodo ter so prostor za šotorjenje. Organizatorji udeležbo omejujejo na do 200 udeležencev, saj želijo vzdrževati minimalen vtis na okolje. Predprijave so že razprodane, v času spletnega informativnega dne, ki bo 27.1. ob 20h, pa velja popust na redno ceno.

Slovenska turistična organizacija izpostavlja aktivni oddih kot enega ključnih turističnih produktov slovenskega turizma. FOTO: Tomislav Može

Organizator želi, da bi pohodništvo v Sloveniji dobilo visokokvaliteten turistični produkt za gosta, ki želi zelene in aktivne počitnice. Slovenska turistična organizacija izpostavlja aktivni oddih kot enega ključnih turističnih produktov slovenskega turizma. Produkt aktivnega doživetja na prostem je med najkonkurenčnejšimi v Evropi in pomembno vpliva na podobo Slovenije kot trajnostne destinacije in se povezuje s produktom športni turizem. Obiskovalcem naše dežele zagotavlja varne, trajnostne in atraktivne izkušnje (vir: STO).

I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps. FOTO: Tomislav Može

Povzetek

Naziv: I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps

Kdaj: 25. – 29.6.2022

Kje: Bohinj – Podbrdo – Kneške ravne - Tolmin – Kolovrat - Kobarid

Kaj: 55km ali 100 km trekking, ki ga udeleženci premagajo v 3 dneh (krajšo različico) ali v 4- 5 dneh (daljšo različico), vse kar potrebujejo nosijo s seboj, spijo na prostem, organizator zagotovi hrano in vodo na kontrolnih točkah.

I feel Slovenia HIGHLANDER Julian Alps. FOTO: Tomislav Može

Posebnosti;

• prvi dogodek s takim konceptom pri nas;

• popolnoma se ujema s strategijo slovenskega turizma Green, Active, Healthy, Outdoor;

• poudarek na spoštljivem odnosu do narave in filozofiji »leave no trace«;

• del verige pohodniških festivalov na svetu HIGHLANDER Adventure, ki bo v letu 2022 potekala v 15+ državah Evrope, ZDA in Bližnjega Vzhoda;

• pripravljalne aktivnosti (webinarji o varnosti in varnem gibanju v gorah in testni pohod);

• z vidika Covid-19 epidemije gre za varen, aktiven dopust v Sloveniji, ki se odvija na prostem brez stika med udeleženci.