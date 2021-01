Ni dovolj le iztrebiti virus

Ne gre samo za krizo infekcijske bolezni

Širši pogled na probleme

Opozorilo Richarda Hortona

Sindemija razkopava družbo

Bolj kot kadar koli je pomembno, da se v državi končno lotimo virusa ne samo z omejevanjem in zdravljenjem posamezne bolezni in se začnemo zelo aktivno ukvarjati s promocijo zdravja pri najbolj ranljivih skupinah. Telesna dejavnost in prehrana pa sta tudi ključna dejavnika za učinkovit odziv imunskega sistema na cepljenje.Virus sars-cov-2 se je zalezel v vse pore našega življenja. Življenje družbe, tudi naše, se vrti okoli ukrepov za zamejevanje širjenja virusne okužbe, zdaj smo dočakali tudi možnost cepljenja.Čeprav se zdravstveni sistem duši pod bremenom preprečevanja in zdravljenja covida-19, se v ozadju nastavlja verjetno še dodaten družbeni in zdravstveni scenarij, s katerim se moramo začeti spopadati takoj. Torej zdaj!Že pri ukrepih preprečevanja in širjenja covida-19 smo nekako »pozabili« ali pa nevede odrinili vstran, da je za obvladovanje epidemije poleg zamejevanja širjenja samega virusa treba vložiti napor tudi v ukrepe za krepitev imunskega sistema. To ne pomeni, da smiselni ukrepi preprečevanja širjenja virusa niso potrebni. Seveda so! Vendar šele delovanje na obeh frontah ponuja bolj smiselne rešitve aktualnega akutnega zdravstvenega problema. Za zdrav in optimalno učinkovit imunski sistem pa potrebujemo predvsem dovolj gibanja in primerno prehrano.Telesna dejavnost in prehrana pa sta tudi ključna dejavnika za učinkovit odziv imunskega sistema na cepljenje.Družbena in zdravstvena praksa še vedno poudarja pretežno preprečevanje širjenja virusne okužbe, zato se v specifičnih populacijah kopičijo zdravstveni in socialni problemi zaradi interakcije vpliva različnih bolezenskih oblik covida-19 in kroničnih nenalezljivih bolezni. Zato se izrazito pojavljata fenomena pandemske izčrpanosti in sindemije. Oba je v zadnji številki revije Novis, ki jo izdaja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, v odličnem intervjuju orisala., predstojnica Centra za proučevanje in razvoj zdravja na NIJZ.Na problem sindemije covida-19 je letos septembra v uvodniku v znameniti medicinski reviji Lancet opozoril njen urednik. Vendar sindemija ni nov pojem, že leta 1990 je o njem razpravljal ameriški antropologKot izhodišče za njeno razumevanje je treba vedeti, da covid-19 ni le pandemija. Kot že rečeno, ima sindemija biološke (predvsem medicinsko usmerjene) in socialne korenine ter kaže posledice, ko med sabo trčijo kompleksni problemi (ne samo zdravstvenih okužb z akutnim dihalnim sindromom koronavirus 2 (sars-cov-2) s celim spektrom kroničnih nenalezljivih bolezni. Da so problemi še večji, so ravno bolniki s kroničnimi boleznimi, kot so bolezenske oblike debelosti, povišan krvni tlak in druge, tudi daleč najpogostejše žrtve covida-19. Na najbolj črn način se ta scenarij kaže pri starejših.Zato je zdaj pomembneje kot kadar koli, da se končno lotimo virusa ne samo z omejevanjem in zdravljenjem posamezne bolezni ter se začnemo zelo aktivno ukvarjati s promocijo zdravja pri najbolj ranljivih skupinah. In tako smo že spet tudi pri opisanih osnovnih ukrepih krepitve imunskega sistema.Sindemijo razumemo šele, ko nam je jasno, da ne gre za preprosto seštevanje bolezenskih stanj covida-19 in drugih kroničnih bolezni. Poleg bioloških interakcij bolezenska stanja za sabo potegnejo tudi kopičenje socialnih težav in vodijo v še večjo neenakost v družbi. K tej močno prispevajo tudi ukrepi, ki zaustavljajo javno življenje in gospodarstvo.Zato so za zavarovanje zdravja naše družbe poleg ukrepov omejevanja, ki temeljijo predvsem na strokovnih pristopih epidemiologov in infektologov, za obvladovanje pandemije covida-19 nujno potrebni drugi pristopi.O pomenu integriranega, če hočete, tudi bolj »holističnega« pristopa k obvladovanju kroničnih bolezenskih stanj jeskupaj s sodelavci razpravljal že pred napadom virusa sars-cov-2 na našo družbo. In če ne razumemo drugače, mogoče razumemo, da gospodarske krize, ki se nakazuje in bo dodatno minirala zdravstveno stanje ljudi, ne bomo rešili le z ukrepi preprečevanja širjenja virusa, zdravili in cepljenjem.Potrebujemo bistveno širši pogled na problem in bolj kompleksen pristop k reševanju.Do takrat, ko se bo zganila širša družba, pa vsaj poskrbite za prehrano, izogibajte se prehranskih dopolnil, gibajte se, zadosti spite in se v velikem loku izogibajte infodemiji pranja glave s čudežnimi rešitvami bolezenskih stanj covida-19.