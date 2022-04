Nova aplikacija, ki pomaga pobegniti z dolgočasnega Zooma

Skoraj prepričani smo bili, da se je to izjemno aplikacijo spomnil kak zagnani rekreativni kolesar in to v spomladanskih dneh, ko vreme mami skozi rolete, on pa je moral biti prisoten na dolgočasnem Zoomu.

Si predstavljate? Če si kdo, potem si to predstavljamo rekreativci, ne samo kolesarski.

Če ste razočarani vsakič, ko zaslišite zvok video klica, boste veseli, da je na voljo nova aplikacija, ki vam lahko pomaga pobegniti z nadležnih srečanj na Zoomu.

Aplikacio Zoom Escaper, je ustvaril digitalni umetnik . Ta vtičnik deluje na zelo preprostem principu. Sabotira namreč vaš zvočni signal s simulacijo slabe povezave in mikrofona z veliko odmeva, ustvarja pa tudi hrup, ki ga povzročajo gradbena dela, jok dojenčka, lajanje psov in še marsikaj.

Ko bodo vaši kolegi na srečanju to slišali, bodo hitro izgubili potrpljenje in vam priporočili, da zapustite videokonferenco ali jo zaradi »tehničnih težav« nemudoma prekinete in se dogovorite za nov termin.

Aplikacijo Zoom Escaper lahko prenesete tukaj, s podrobnostmi njene uporabe pa se lahko seznanite z ogledom spodnjega kratkega video posnetka.