Novi superman ciklokrosa je ustoličen

Britanec Tom Pidcock je bil svetovni prvak v mladinski kategoriji, prav tako v kategoriji mlajših članov U23, in včeraj je v Fayettevillu v ZDA postal svetovni prvak še v elitni članski kategoriji. Nujno je treba dodati, da je Pidcock aktualni olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu (XC) in prav tako v kategoriji e-MTB, kolesarstvu z električnimi gorskimi kolesi.

Fayetteville, Arkansas je mesto, ki utripa s ciklokrosom. Njihova odločitev, da organizirajo svetovno prvenstvo kakršnega še nismo videli, je uspelo do potankosti. Proga, ki je presenetila vse tekmovalce in spremljevalce, je bila res popolnoma drugačna, kot smo vajeni. Ni bilo mivke, ne blata, ne trave, korenin ali kamenja, ne ovir za zajčje skoke (bunny hop). Podlaga je bila suha prašna zemlja, ki je za ciklokros, omogočala visoko povprečno hitrost. Samo zaradi 37 položnih stopnic je bilo treba sestopiti s kolesa.

Zaradi oddaljenosti prvenstva na štartu ni bilo nekaj zvenečih imen. Še najbolj pa smo seveda pogrešali prva zvezdnika tega športa, Nizozemca Mathieu van der Poela in Belgijca Wouta van Aerta.

Nekako samo po sebi umevno je bilo, da bo v odsotnosti teh dveh prvi favorit za zmago Britanec Pidcock. Vendar nismo pričakovali, da bo s konkurenco opravil na tako dominanten način. Nizozemska reprezentanca je imela samo dva tekmovalca na štartu, belgijska pa kar osem. Jasno je bilo, da Belgijci lahko uspejo samo z izvrstno taktiko. Ampak, proga vedno pokaže kdo je najboljši. Belgijci so poskušali vse, da osamijo Pidcocka. Bolj, ko so napadali, bolj tesno je bil zraven. Sam je pokril nešteto njihovih napadov in potem ob koncu četrtega kroga, ko je dirka dosegla svoj vrh, je Tom napadel.

Belgijci, oba Nizozemca, zelo napadalni Francoz Clement Venturini so se samo spogledali. Pidcocka je čakalo še 5 krogov do cilja. Ko je napadel, si je v enem krogu, pridelal dvajset sekund prednosti. Največjo je imel ob koncu sedmega kroga, 34 sekund. V cilj je prišel lahkotno, 30-sekundami prednosti, in to v znaku, podcenjevalnemu položaju supermana. Sodniki ga za to dejanje niso diskvalificirali, slika zaključka svetovnega prvenstva je obkrožila športni svet. Tom Pidcock je novi kralj, superman ciklokrosa!

Prvih pet na svetu:

1.Thomas Pidcock (Velika Britanija) 1:00:36

2.Lars van der Haar (Nizozemska) 0:00:30

3.Eli Iserbyt (Belgija) 0:00:32

4.Michael Vanthourenhout (Belgija) 0:00:52

5.Clement Venturini (Francija) 0:00:57