Omega-3, 6 in 9 - kakšna je razlika?

Tole smo neštetokrat prebrali: Omega maščobne kisline veljajo za eno najučinkovitejših sestavin za ohranjanje zdravja.

Zakaj ravno Omega? Esencialne maščobne kisline so večkrat nenasičene maščobne kisline, ki so nujno potrebne za normalno delovanje človeškega organizma in jih telo ne more proizvesti samo, zato jih moramo prejeti s hrano. Te maščobne kisline so nutritivne verige ogljikov z dvema ali več dvojnimi vezmi, lokacije le teh pa so izredno pomembne. Če štejemo od konca, pri čemer uporabljamo grško črko omega (ta pomeni konec), ima omega-3 eno od svojih dvojnih vezi na tretjem atomu od zadnjega ogljika, omega-6 pa ima dvojno vez na šestem atomu od končnega ogljika ... Tako piše stroka v najbolj zanimivih knjigah s to tematiko.

Vendar pa vsi ne vemo, kako se te kisline razlikujejo. Omega-3, omega-6 in omega-9 so maščobne kisline, ki so potrebne za delovanje živčnega in reproduktivnega sistema, pa tudi za vzdrževanje hormonskega ravnovesja in uravnavanje krvnega obtoka.

Maščobne kisline delimo na večkrat nenasičene in enkrat nenasičene maščobne kisline. V prvo skupino spadajo omega-3 in omega-6, v drugo pa omega-9.

Omega-9

Omega-9 najdemo jih predvsem v semenih, oreščkih, olivnem olju, avokadu. Poleg tega naše telo aktivno proizvaja to maščobno kislino, zato je pomanjkanje tega elementa zelo redko. Aktivno sodeluje pri uravnavanju ravni holesterola in stabilizaciji ravni glukoze v krvi. Tega elementa ne gre podcenjevati, vendar ga ne smemo jemati ločeno brez priporočil strokovnjakov, saj se ta kislina sintetizira v našem telesu.

Omega-6

Če govorimo o omega-6, ki se nahaja v številnih živilih, ki jih pogosto uporabljamo, vendar se za razliko od omega-9 ne sintetizirajo sami. Ta komponenta je za otroke najpomembnejša, saj aktivno sodeluje pri njihovem razvoju in rasti. Odrasli pa v večji meri potrebujejo omega-6 za vzdrževanje normalnega delovanja živčnega sistema.

Vendar pa tudi ni vredno skrbeti za pomanjkanje tega elementa v telesu. Ta komponenta je v visoki koncentraciji v sončničnem olju, in ker se najpogosteje uporablja pri kuhanju, je ni treba jemati ločeno. Zanimivo je, da je priporočeno razmerje omega-3 in omega-6 idealno 1: 4, vendar zaradi dejstva, da toliko izdelkov vsebuje omega-6, včasih to razmerje doseže 1:25 ali 1:40, in da se ta številka zmanjša , včasih morate celo zmanjšati vnos omega-6.

Omega-3

Omega-3 je v hrani izjemno redka, saj se najpogosteje nahaja v ribah in rdečem kaviarju. Zaradi geografskih determinant ljudem, ki redko uživajo morsko hrano, tega elementa pogosto primanjkuje. Zato je eden najpogostejših, dobesedno osnovnih nutricevtikov.

Omega-3 je sestavljen iz dveh komponent: EPA (eikozapentaenojska kislina) in DHA (dokozaheksaenojska kislina). Prvi element ima protivnetne lastnosti, kar omogoča telesu, da hitro in učinkovito odpravi manjša vnetja, ki so vzrok za številne bolezni. DHA pa vpliva na zdravje kože, vid in proces odraščanja.

V mladosti, od trenutka intrauterinega življenja do 5-7 let, ta maščobna kislina sodeluje pri razvoju in rasti možganov, pa tudi pri presnovi ogljikovih hidratov. Poleg tega pomaga vzdrževati in nadzorovati telesno težo, odgovoren pa je tudi za zdravje krvnih žil. Ta element je še posebej pomemben za nosečnice, saj vpliva na razvoj otroka. Vendar pa ga morajo tudi odrasli vzdrževati v normalnem stanju, saj je poleg vpliva na najpomembnejše procese v telesu odgovoren tudi za nevroaktivnost.

Glede vnosa teh vitaminov je priporočljivo, da ne uporabljamo kompleksov omega-3, omega-6, omega-9, ampak ciljno izberemo čiste omega-3, omega-6 in omega-9 pa uporabljamo s hrano, po potrebi.

Mimogrede, omega-3 je treba vključiti v prehrano, ne glede na to, ali jeste ribe - ne bo odveč, zlasti za otroke in nosečnice. Za otroke z nevrodegenerativnimi motnjami je najbolje, da zaužijejo 500 mg čiste DHA, nosečnicam pa svetujejo, da zaužijejo do 2000 mg DHA na dan. Drugi bi morali pred jemanjem opraviti teste, da bi ugotovili stopnjo pomanjkanja, in šele nato po zajtrku začeli z dnevnim vnosom omega-3.