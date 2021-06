Oprema – od sredogorja do visokogorja

Gorniška oblačila in obutev

Osnovna oprema, ki jo uporabljamo v visokogorju, se od tiste, primerne za sredogorje, razlikuje samo v določenih detajlih. FOTO: Igor Kremser

Ker se sneg počasi umika s hribov in je poletna gorniška sezona pred vrati oziroma je že skoraj v polnem teku, je primerno ponoviti, kakšna oprema je primerna tako za obisk sredogorja ter visokogorja. Če postavimo izbiro cilja, ki seveda mora biti primerna naši psihofizični kondiciji, malo na stran, je primerna oprema ključna za varno izvedbo ture, ki smo si jo zadali izvesti.Pa če se najprej osredotočimo na opremo, ki jo potrebujemo za izlete v sredogorju. Eden ključnih kosov so seveda gorniški čevlji, ki naj bodo udobni ter lahki, kljub vsemu pa morajo dobro oprijeti podplat noge, da se izognemo žuljem in vsem nevšečnostim, ki lahko pri tem nastanejo. Dobro je tudi, da imajo kvalitetno membrano, ki nogo ščiti pred mokroto, ki prihaja iz zunanje strani čevlja po drugi strani pa dobro dihajo in s tem ohranja našo nogo suho.Ravno tako je pomembna izbira nahrbtnika, ki naj bo lahek ter primerno velik, da lahko vanj spravimo vso potrebno opremo. Primerna litraža je nekje med 20 in 30 L. Pozorni moramo biti, da je velikost hrbtišča nahrbtnika primerna za našo velikost. Pomembno je poudariti, da obstajajo nahrbtniki za večje in manjše postave, ker nam lahko izbiro nahrbtnika močno olajša. Uporaba pohodnih palic se močno priporoča, saj so nam lahko v veliko pomoč tako pri vzponih kot pri sestopih. Police naj bodo zložljive in tridelne, saj jih lahko, takrat ko jih zaradi neprimernosti terena ne uporabljamo, jih pritrdimo na nahrbtnik in nas ne bodo ovirale pri nadaljnjem gibanju.Oblačila naj bodo udobna iz materialov, ki se hitro sušijo in kljub potenju dajejo prijeten občutek pri stiku z kožo. Pri oblačilih je treba poudariti, da kljub poletni vročini v nahrbtnik vedno sodita toplotni sloj (flis ali tanjša puhasta jakna), saj se lahko temperature ob nenadni spremembi vremena močno spustijo ter jakna s primerno kvalitetno membrano, ki nas bo ščitila pred dežjem. Pri izbiri jakne bodimo pozorni na to, da je njena kapuca primerno velika, da gre čez čelado, ko jo uporabljam, ko se podam kam višje. Poleg teh stvari pa v nahrbtnik vedno spadajo še: čelna svetilka, pokrivalo, sončna krema, manjša prva pomoč, zemljevid, kompas ter seveda hrana in pijača.Osnovna oprema, ki jo uporabljamo v visokogorju, se od tiste primerne za sredogorje razlikuje samo v določenih detajlih. Če se v sredogorje kdaj pa kdaj podamo v nizkih pohodnih čevljih je uporaba pohodniškega čevlja, ki nam sega čez gleženj, v visokogorju zelo priporočljiva oziroma nujna. Saj si tako zavarujemo gleženj pred zvinom, ki se lahko zgodi v kombinaciji utrujenosti in neravnega skalnatega terena. Ker po navadi ture v visokogorju trajajo dva, lahko tudi tri dni, je priporočljivo, da temu prilagodimo tudi velikost nahrbtnika.Saj bomo vanj spravili nekaj dodatnih oblačil ter nekaj več hrane. Vseeno pa naj nahrbtnik ne bo prevelik. Primeren je 35- do 45-litrski. Vsa ostala že zgoraj našteta oprema se ne razlikuje, bistvena razlika je pri uporabi tehnične opreme. V visokogorju vedno uporabljamo plezalno čelado z ustreznimi testi, plezalni pas ter samovarovalni komplet, če smo izbrali pot, ki vsebuje mesta, varovana z jeklenicami.Ne pozabite, letošnja zima je bila zelo bogata s snegom, zato bo uporaba cepina in derez še nekaj časa nujna za varno izvedbo nekaterih tur v visokogorju.***Igor Kremser, gorski vodnik z licenco IFMGA