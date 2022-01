Palica je nagrada, ne kazen!

Funkcionalna vadba je zasnovana tako, da ohranja in razvija tiste gibalne vzorce, ki jih potrebujemo za čimbolj učinkovito opravljanje vsakodnevnih obveznosti. Kaj je torej pri vsem tem nekaj tako zelo novega, da razne vadbe z modernimi angleškimi imeni (fit power, boot camp, crossfit, body rock itd.) tako pritegnejo?

Mogoče vam zapisano ne bo najbolj všeč, vendar nič ni nekaj tako zelo novega. Gre za vadbo, ki poskuša zajeti vsa ključna gibanja človeka, ki potekajo v vseh smereh ter so potrebna za naše vsakodnevno funkcioniranje. Torej bi lahko te vadbe poimenovali kar telovadba.

No, pa da damo pridih modernega, da jim lahko rečemo sodobna telovadba. Dejstvo je, da smo bili včasih ljudje bolj telesno dejavni, zdaj pa veliko preveč sedimo, poleg tega nam tehnološki napredek omogoča opravljanje določenih vsakodnevnih obveznosti kar z domačega fotelja (nakupovanje, bančne storitve in podobno). Z nekaj znanja in predvsem veliko volje pa lahko doma tudi telovadimo. Tokrat s palico.

Začetek telovadbe s palico pomeni ogrevanje, ki naj traja od 8 do 12 minut. Pomembno je, da vključimo takšne dinamične vaje, kjer se aktivira veliko mišične mase pri nizki intenzivnosti ter da ogrejemo mišične skupine, ki bodo v glavnem delu najbolj obremenjene. Intenzivnost ogrevanja naj ne presega 60 odstotkov največje porabe kisika in po ogrevanju ne smemo biti utrujeni. Najprej izvedemo različna gibanja ob palici, ki jih najmanj šestkrat ponovimo (pri bočnih gibanjih izvajamo vaje v obe strani; gibanja okoli palice izvajamo izmenično en krog v smeri in en v obratni smeri ure). Nato sledijo dinamične gimnastične vaje s palico.

OGREVANJE (od 8 -12 minut)

1. Tek nad palico

FOTO: Polet/Delo

2. Tek bočno nad palico

FOTO: Polet/Delo

3. Tek naprej, nato vzratno ob drugi strani palice

FOTO: Polet/Delo

4.Prisunski koraki okoli palice

FOTO: Polet/Delo

5. Tek naprej, nato tek vzratno ob drugi strani palice, počep

FOTO: Polet/Delo

6. Lazenje bočno okoli palice v opori ležno spredaj ("rakovica")

FOTO: Polet/Delo

7. Bočni preskok palice, dva izmenična izpadna korak naprej, nato ponovni bočni preskok palice in dva izmenična izpadna koraka nazaj

FOTO: Polet/Delo

DINAMIČNE VAJE S PALICO

1. Zamahi s palico iz priročenja v vzročenje

FOTO: Polet/Delo

FOTO: Polet/Delo

2. Zamahi v odročenje s predajanjem palice

FOTO: Polet/Delo

3. Zasuki trupa s palico za glavo

FOTO: Polet/Delo

4. Kroženje s palico

FOTO: Polet/Delo

FOTO: Polet/Delo

5. Izmenični odkloni s palico

FOTO: Polet/Delo

6. Izmenični zamahi z nogo nazaj z oporo na palici

FOTO: Polet/Delo

7. Izmenični zamahi z nogo vstran z oporo na palici

FOTO: Polet/Delo

8. Dvig trupa (pravilen položaj trupa - tri stične točke palice s telesom)