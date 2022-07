Parada šampionov skozi fotografski objektiv

Rumeni zastor se je spustil na Elizejskih poljanah. Končana je še ena dirka po Franciji. V zgodovino bo šla kot najhitrejša do zdaj.

Tour de Jumbo Visma bi lahko poimenovali 109. dirko po Franciji. Nizozemska zasedba je, čeprav je pred 15. etapo izgubila Primoža Rogliča, povsem prevladovala na preizkušnji, na kateri je naposled pokopala travme iz leta 2020, ko ji je Tadej Pogačar rumeno majico izmaknil na predvečer parade šampionov v Parizu.

Tokrat pa je moral Pogi po dveh zaporednih zmagoslavjih stopiti na drugo stopnico zmagovalnega odra na Elizejskih poljanah. Še pred tem pa napovedal: prihodnje leto se vračam po tisto, kar je že bilo moje.

Pogačar kljub letošnjemu spodrsljaju lahko zmaga na šestih Tourih, in to legalno, ne kot Lance Armstrong, pravi Bojan Ropret.

Nisem toliko presenečen nad tem, da Tadej Pogačar ni zmagal, po svoje sem žalosten, da so se uresničile moje zle slutnje. Tadej se je preveč kazal v ospredju od začetka dirke.

Tudi za usodno etapo z vzponom na Granon bi izbral drugačno taktiko. Bil je sam proti Primožu Rogliču in Jonasu Vingegaardu, in če bi hotel zmagati, bi moral iz igre izločiti enega tekmeca. Več bi moral tvegati in Rogliču pustiti, da se odpelje, lahko bi ga nadziral na daljavo, z narekovanjem tempa, tako pa je s pokrivanjem skokov porabil preveč moči.

