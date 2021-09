Pašta iz Genove

Poletov recept: Testenine iz Genove. FOTO: Tanja Drinovec

Testenine za 4 osebe - potrebujemo:

Priprava testenin:

Če pa smo po možnosti še kolesar po svojem »verskem« prepričanju, so testenine običajno prava žebljica na glavico. V naši rubriki smo jih skuhali že kar nekaj, od tega nekaj tradicionalnih nekaj po navdihu. Ker pa je Italija res prava zakladnica klasičnih receptov za pripravo testenin se bomo tokrat obregnili v še en klasični recept, ki izhaja iz te dežele. Točneje gre za testenine, ki so doma v Genovi.Recept za testenine na genovski način pa je eden preprostejših, pa vendar v svoji preprostosti izstopajoče okusen.(vsaj za moj in še marsikateri okus). Pri teh testeninah bi lahko rekli kar »Manj je več«. Vse kar morate pri testeninah zagotoviti je kvalitetno olivno olje, česen, zajeten šopek sveže dišeče bazilike, sir vrste parmezan in pinjole (lahko tudi olupljene mandlje).Če ste se kdaj poslužili kupljene genovske omake in bili razočarani nad okusom naj vam povem, da se doma narejena ne more primerjati s kupljeno v dobro domače. Za moje pojme imata skupnega toliko kot recimo sladkor in kis, če uporabimo prispodobo iz kuhinje.Sicer pa smo genovsko omako že nekajkrat izdelali v naših receptih. Je zelo uporabna in z njo lahko začinimo še marsikaj (solato, riž, meso..)Sama jed je kot večino testenin, ta pa še prav posebno zelo hitro pripravljen obrok. Tudi pesto imamo lahko nekaj dni v hladilniku že v naprej pripravljen. Za naš recept sem uporabila malo bolj zdrave ajdove soha rezance, vi seveda lahko uporabite poljubne.500 g špagetovCca 1,5 dl olivnega olja2 stroka česnaVečja pest parmezanaVelik šop sveže bazilike50 g pinjol ali olupljenih mandljevSol, poperMalo kozjega sira po željiV sekljalnik zlijemo olje, liste oprane bazilike, parmezan, česen in pinjole. Vse to sesekljamo v gladko zmes-pesto. Po okusu ga solimo in popramo. Med tem skuhamo špagete po času, ki ga zahtevajo za kuhanje. Špagete serviramo, polijemo s pestom in po želji potresemo s sirom.