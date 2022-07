Pet mišic, ki jih moški zapostavljajo

Nekatere mišice moški naravnost obožujejo trenirati – načeloma tiste, ki so dobro videti pod majicami s kratkimi rokavi. Seveda bicepsi, trebušne in prsne mišice tudi veliko prispevajo k vsesplošni moči, a obstajajo še nekatere druge velike mišične skupine, ki jih mnogi zanemarjajo.

Na žalost ignoriranje določenih delov telesa in zgolj omejeno fokusiranje na predele, ki so najbolj »na prvo žogo« vodi k mišičnemu neravnovesju, ki uničuje dobro telesno pripravljenost in povzroča poškodbe.

Izredno pomembno je, da treniramo celotno telo, ne samo mišice, ki so vidne. Da bi kar najbolje izgradili svojo moč in postavo, ne le od pasu navzgor, opozarjamo na 5 mišičnih skupin, ki jim od sedaj posvetite nekoliko več pozornosti.

Mišice zadnjice (gluteus)

Pri ženskah se vse vrti okoli lepe, čvrste, izklesane zadnjice, moški pa jih, bolj kot trenirajo, radi samo gledajo. Veliko privržencev fitnesa pri vseh hudih treningih trupa pozablja na prehodni del med njim in nogam, zaradi česar imajo ogromen prsni predel, a plosko zadnjico. Zadnjične mišice so največja mišična skupina v telesu, njihova moč pa je izredno pomembna v kombinaciji z mišicami nog. V najboljšem primeru vas bo ignoranca stala moči in napredka, ko boste počeli stvari kot so počepi ali sprint, v najslabšem primeru pa boste povzročili mišično neravnovesje, kjer bodo manjše mišice prevzemalo delo večjih, kar vodi v preobremenjenost, obrabljenost in poškodbe. Moški, ki ne trenirajo gluteusa, se pogosteje soočajo z bolečinami v spodnjem delu hrbta in s togostjo v bokih. Zato kar veselo na delo. Tudi ženske bodo hvaležne.

Mišice pritezalke

Dolga pritezalka, kratka pritezalka in velika pritezalka – notranje mišice, ki premikajo stegna in kolke – nimajo najboljšega slovesa, mnogi jih celo popolnoma zapostavljajo. Kljub temu pa morajo biti te mišice močne, če želimo, da se bodo naša stegna v telovadnici in zunaj nje gibala tako, kot želimo. Krepimo jih lahko s počepi, da pa notranje dele stegen zares okrepčamo, so priporočljive tud vaje kot je bočni počep (glej sliko) ali pa dvigovanje bokov. Pri vsakodnevnih opravilih in pri športnih dejavnostih se stegna ne premikajo samo naprej in nazaj, ampak rotacijsko in tudi od ene strani proti drugi, zato ni pomembna samo glavna stegenska mišica. In kar je ravno tako pomembno: pritezalke pomagajo stabilizirati in ščititi kolena.

Zgornji del hrbta

Šibak hrbet, predvsem pri močnemu prsnemu delu, je glavni krivec za slabo držo in nesorazmerno postavo. Toliko kot treniramo prsa in trebuh, toliko moramo trenirati tudi moč hrbta. Ta je namreč podpornik, ki drži sprednji del telesa in ga povzdigne, da je videti še bolj izklesan. Ne zapostavljamo hrbta samo zato, ker v ogledalu vedno opazujemo samo sprednji del telesa. Sključen moški, kljub močnim mišicam, ni privlačen moški.

Meča

Premalo razvite mišice nog (pogovorno tudi »chicken legs«) bremenijo veliko predstavnikov moškega spola. Meča so ene tistih mišic, ki niso največje in najbolj vidne, sploh ker so posamezniku skrite za lasten pogled. A pozor, meča so izredno pomembna funkcionalna mišica! Šibkejša kot so, manjšo količino napora bodo prenesle vaše noge. Prav tako pomagajo vaše gležnje ohraniti močne in stabilne. In še zadnji razlog: če se ukvarjate s katerim koli od športov, ki zahteva eksplozivni tek ali hitro menjavo smeri so meča tista, ki bodo opravila nalogo (ali pa ne). Že enostavne vaje, kot je dvigovanje na prstih, pomagajo krepiti te čudovite in nujno potrebne mišice.

Mišice podlakti

Pravijo, da je moč prijema ključni indikator splošne zmogljivosti. Mišice podlakti bodo poskrbele, da se boste bolje odrezali pri mnogih telesnih vajah, predvsem pri tistih, ki vključujejo vlečenje. Veslanje, dvigi na drogu, dvigovanje uteži … Vse od naštetega zahteva močne podlakti. Mnogi vadeči »prekurijo« podlakti preden se primarne mišice, ki jih želijo trenirati (na primer triceps) sploh dobro ogrejejo za vadbo. Zato jih je treba trenirati tudi samostojno in jih ojačati.