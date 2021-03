Poletov recept: Brioš, štručka za burger. FOTO: Tanja Drinovec

Za cca 12 do 14 brioš štručk potrebujemo:

Priprava bombetk za burgerje

V popolni burger maniji, ki že dlje časa poplavlja in preplavlja svet, tako živi kot virtualni bomo tokrat še mi pripravili skoraj čisto pravo domačo štručko za burger, le da jo bomo predelali v malenkost bolj zdravo izvedbo.To slavno francosko kruhovo različico sem že pred leti osvojila v naši restavraciji, kjer sem zaposlena. Brioše za burgerje velikokrat pečemo za naše goste. V resnici gre za znatno obogateno vrsto kruha, kjer za rahlost poskrbijo jajca, smetana, mleko, sladkor in maslo. Stvar po vsebini močno spominja na naše slavne krofe, le da so brioši spečeni v pečici, krofi pa seveda ocvrti na vročem olju.Opažam, da marsikatera gospodinja poseže po kvasu in ima pred kvašenim testom nekakšno strahospoštovanje. Brez skrbi in strahu! Malo potrpežljivosti in topline pri vzhajanju testa pa bo uspeh zagotovljen.Sveži brioši so tako slastni, da so že brez dodatkov popoln in užitka poln zalogaj, kaj šele ko v njihovo sredico porinemo topli kos mesa, zelenjave in še česa.600 g pirine moke200 g bele moke(lahko tudi kakšne druge po želji)3 dl tople vode1kvas1 dl sladke smetane1 dl toplega mleka4 žlice sladkorja120 g zmehčanega masla4 jajcaSezam in jajce za premazToplo vodo, smetano, sladkor in kvas dobro premešamo v kvasec v večji posodi (zmes bo narasla) in pustim približno 15 minut na toplem. Sama običajno vklopim pečico na 40 stopinj in vzhajam kvasec in testo kar v pečici. Moko, sol in maslo pregnetemo, da se vse zrahlja. Nato dodamo jajca in prej pripravljen kvasec. Vse skupaj gnetemo (lahko na stroj)dokler zmes ne prične odstopati od posode. Po potrebi dodamo nekaj moke ali vode, da je testo ravno pravšnje. Zopet ga vzhajamo vsaj 20 minut, da se količina vsaj podvoji.Nato iz testa s pomokanimi rokami oblikujemo kroglice velike približno za manjšo dlan. Kroglice ponovno vzhajamo približno 15 minut, da narastejo. Pečemo jih na temperaturi 200 stopinj približno 15 minut. 5 minut pred koncem peke brioše premažemo z jajcem in posujemo s sezamom ali drugimi semeni po želji in jih spečemo do konca.