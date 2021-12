Primož Roglič je ustanovil fundacijo

Pred sedmimi dnevi je Matej Mohorič ustanovil fundacijo za mladinske kolesarske kategorije. Predstavil je vizijo projekta, s katerim želi vračati okolju, ki ga je izklesalo na poti do profesionalnega kolesarstva. Pri svoji fundaciji bo tesno sodeloval tudi s Kolesarsko zvezo Slovenije.

Tudi Tadej Pogačar ni pozabil na svoje korenine. Letos januarja je predstavil Pogi Team. Odločil se je, da bo s svojim imenom in uspehi, ki jih je dosegel, skušal pomagati mladim kolesarjem v Rogu. V novem Pogi Teamu Generali bodo tisti, ki so pomagali njemu in ki jim popolnoma zaupa, bdeli nad njegovimi kolesarskimi nasledniki.

Fundacija Primoža Rogliča je nastala z namenom, da se okrepi razvoj kolesarstva ter pomaga mladoletnim športnikom. Tem bodo in bomo poskusili omogočiti, da sledijo svojim sanjam s podporo na različnih področjih.

Fundacija bo sledila ciljem, ki so si jih postavili kot ustanova – da podpirajo mladoletne športnike iz socialno šibkih okolij, pomagati na psihološkem področju, spodbujati zdrav življenjski slog, ozaveščati in učiti o varnosti v prometu, ter pomagati na izobraževalnem področju.

Sredstva bo zbirala tudi za določene projekte, ki bodo objavljeni na spletni strani. Po najboljših močeh se bo trudila izbirati in vlagati v trajnostne projekte, pri katerih bo družbeno koristen vpliv karseda širok.

Sredstva se zbirajo s partnerji in donatorji, na javnih dražbah, nakazili na TRR, preko SMS sporočil in na posebnih dobrodelnih dogodkih. Fundacija Primoža Rogliča je prepričana, da lahko skupaj, s socialnimi in vrednostnimi investicijami – z dobrim namenom in upanjem izboljšajo-izboljšamo naš svet.

»Vse se je začelo s koledarji pred dvema letoma, tistimi klišejskimi koledarji ob novem letu, ki jih ima vsak, saj veste? Prvo leto smo z izkupičkom od koledarjev v sodelovanju z rdečim križem Zagorje poletje polepšali kar stošestdesetim otrokom. Drugo leto smo izkupiček dodali k sredstvom, s katerimi smo ustanovili fundacijo – tako bomo lahko dolgoročno in s čistejšo vizijo skupaj gradili boljšo prihodnost za mnoge. Koledarji za leto 2022 so že v izdelavi – celoten izkupiček bo šel v sklad fundacije. Kmalu jih boste lahko naročili na naši spletni strani. Fundacija se bo po najboljših močeh trudila, da sklad razporedi pošteno in pravično.« So zapisali na spletni strani.

Poleg koledarjev pa imajo že kmalu v načrtu, da na javno dražbo postavijo nekaj unikatnih stvari . O prihajajočih dobrodelnih dogodkih bomo lahko prebrali na njihovi spletni strani. FOTO: Marco Bertorello Afp

Svoje predloge, mnenja, ideje, prošnje, karkoli vam roji po glavi lahko pošljete na foundation@primozroglic.com

Če želite podpreti naš projekt in finančno pomagati mladim športnikom, lahko sredstva v poljubnem znesku nakažete na :

IME: FUNDACIJA PRIMOŽA ROGLIČA

KODA NAMENA: CHAR

SKLIC: SI00 9999

IBAN – SI56 0400 0027 6598 933, odprt pri NKBM d.d.

BIC (SWIFT) – KBMASI2X